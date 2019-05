Valentina Ferragni lancia la sua marca di gioielli: ecco chi è la più giovane delle sorelle Ferragni

Non è la prima volta che si sente parlare della più piccola delle sorelle Ferragni, la 27enne Valentina. Già da qualche anno, la giovane sorella dell’imprenditrice digitale più famosa d’Italia ha intrapreso la carriera dell’influencer seguendo le orme di Chiara.

Con i suoi 2,6 milioni di followers su Instagram, Valentina Ferragni si è fino ad oggi limitata a pubblicare i suoi outfit, i suoi viaggi e stralci della vita con il fidanzato, Luca Vezil, a cui è legata da sei anni.

Ma da oggi c’è di più: Valentina Ferragni si lancia in una nuova avventura creando una capsule collection di gioielli e bijoux disponibile per tutta l’estate. Il passo da instagrammer a creativa è presto fatto e la nuova collezione di Valentina Ferragni spopola già sui social.

La prima a sostenere l’iniziativa è, senza sorprese, proprio Chiara Ferragni che ha recentemente pubblicato alcuni post sul suo profilo in cui “sponsorizza” le creazioni della sorella: “Mia sorella ha appena lanciato la sua capsule collection di gioielli e io ne vado già pazza! Scoprite di più sul suo profilo”, si legge in una delle sue recenti storie su Instagram.

Valentina Ferragni ha creato la sua capsule collection in collaborazione con il marchio di gioielli Rue des Milles, creato nell’aprile del 2013 e con sede a Roma. Si tratta di creazioni minimal e colorate che ricalcano lo stile curato ma mai eccessivo di Valentina.

Oltre ai numerosi apprezzamenti per i suoi post sui social, Valentina Ferragni non manca di attirare anche qualche commento negativo. Sul suo profilo, gli haters si sono spesso scatenati, criticando i look di Valentina o facendo sgradevoli paragoni fra il suo aspetto fisico a quello della sorella.

“Qualunque cosa indossi sembri un insaccato gigante”, ha recentemente scritto qualcuno in commento a una sua foto. Non è la prima volta che Valentina Ferragni subisce le rappresaglie e le meschinità di chi la insulta e la paragona a Chiara.

L’estate scorsa, in seguito a una serie particolarmente pesante di insulti, l’influencer cremonese aveva deciso di rispondere agli “odiatori” con un lungo sfogo su Instagram in cui metteva l’accento sui rischi del bullismo sui social.

Chiara Ferragni confessa: “Voglio subito un altro figlio”

Fedez e Leone in viaggio da soli per la prima volta: il rapper alle prese con la paternità | VIDEO

Gossip news | Ultime notizie oggi | Italiano e straniero | Aggiornamenti live