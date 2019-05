Ultimi sondaggi oggi 30 maggio | Governo news Salvini

ULTIMI SONDAGGI OGGI 30 MAGGIO – Per la maggioranza degli italiani Matteo Salvini non farà la fine di Matteo Renzi.

È quanto viene fuori da un sondaggio condotto da Ipsos. All’interno del campione intervistato, il 61 per cento non crede il leader della Lega possa ripercorrere quanto fatto dall’ex premier.

Quest’ultimo, infatti, aveva ottenuto il 40 per cento alle europee 2014, salvo poi crollare nei consensi durante i successivi due anni.

Ma, appunto quasi due italiani su tre ritengono che il consenso di Salvini poggi su basi molto più solide e che non sia destinato a calare in fretta.

Ultimi sondaggi politici oggi 29 maggio | Il governo non cadrà, secondo gli italiani

Nel sondaggio di Ipsos è stato chiesto agli italiani anche se ritengono che il governo possa cadere. Il 57 per cento degli intervistati ritiene che l’esecutivo M5s-Lega sia destinato a durare, nonostante l’esito del voto sia stato trionfale per il Carroccio e disastroso per i pentastellati.

> Tutte le news sugli ultimi sondaggi politici ed elettorali

Ma perché il Movimento Cinque Stelle ha perso? Secondo il campione sentito da Ipsos, una motivazione può essere rintracciata nello spostamento a sinistra dei pentastellati negli ultimi mesi.

Il 38 per cento degli intervistati ritiene che sia stato questo a far calare i consensi del Movimento. Un consistente 37 per cento pensa invece che la motivazione sia molto differente. Il Movimento Cinque Stelle sarebbe calato perché ha seguito Salvini troppo a lungo, prenendone le distanze solo nell’ultimo periodo.

Troppo tardi, quindi per poter recuperare nuovamente consensi.

Quanto al futuro del Movimento guidato (non si sa ancora per quanto) da Luigi Di Maio, il 40 per cento ritiene che il voto europeo possa portare alla fine dei pentastellati.

Un’opinione non condivisa dal 39 per cento degli intervistati, che ritiene invece che i grillini alla fine si riprenderanno e riconquisteranno consensi.