Trenitalia è vettore ufficiale dei concerti dell’estate. La compagnia ferroviaria nazionale ha presentato una serie di offerte per i più grandi appuntamenti musicali dell’estate 2019.

“Vivi la musica che ami”, si legge sul sito di Trenitalia, sotto l’offerta “Speciale concerti”. Le offerte permettono di viaggiare verso la città in cui si tiene il concerto a prezzi agevolati: andata e ritorno su frecce e intercity.

“Vai e torna in treno con sconti fino al 50 per cento: organizza il tuo viaggio senza stress e acquista anche il biglietto per rientrare a casa subito dopo il concerto grazie ai treni appositamente dedicati”, si legge ancora sul sito.

Trenitalia offerte concerti | Vasco

Le offerte di Trenitalia sono disponibili per sei immancabili appuntamenti musicali dell’estate 2019. Il primo è per le date milanesi di Vasco Rossi, che con il suo Vasco Non Stop Live 2019, per ben sei volte sale sul palco di San Siro: 1, 2, 6, 7, 11 e 12 giugno.

Trenitalia offerte concerti | Phil Collins

L’altro importante momento è quello con Phil Collins, che il 17 giugno si esibirà sul palco del Mediolanum Forum di Assago. “Prenota il tuo viaggio con Frecce e Intercity utilizzando il codice sconto COLLINS e con l’offerta Speciale Concerti risparmi fino al 50% sul prezzo Base. In più con CartaFRECCIA ottieni uno sconto del 25 per cento sull’acquisto di due biglietti per il concerto, per te e per un accompagnatore, sul sito www.ticketone.it”, si legge sempre sul sito di Trenitalia.

Trenitalia offerte concerti | Kiss

Ma questo è anche l’anno del rock e il 2 luglio prossimo, al Milano Summer Festival arriva la leggendaria band dei Kiss. Utilizzando il codice sconto KISS e con l’offerta Speciale Concerti anche in questo caso si risparmia fino al 50 per cento sul prezzo base del biglietto. Con CartaFRECCIA si avrà anche uno sconto del 25 per cento sull’acquisto di due biglietti per il concerto dei Kiss.

Trenitalia offerte concerti | Firenze Rocks

Terzo appuntamento suggerito da Trenitalia è quello del Firenze Rocks. 13, 14, 15, 16 giugno si ritrovano sul palco fiorentino i grandi del rock, dai Dream Theater, ai Cure, passando per Eddie Vedder e i Sum 41. Frecce e Intercity scontate con il codice FIRENZE ROCKS per risparmiare fino a 50 per cento sul prezzo del biglietto.

Trenitalia offerte concerti | Ed Sheeran

Trenitalia accompagnerà anche i fan del re del pop Ed Sheeran, che prima si esibisce prima a Firenze, il 14 giugno, per arrivare a Roma il 16 giugno allo stadio Olimpico e a San Siro, a Milano, il 19 giugno.

Trenitalia offerte concerti | Laura e Biagio

L’ultimo evento proposto da Trenitalia è quello di Laura Pausini e Biagio Antonacci. Il 26 giugno a Bari, il 29 giugno a Roma, il 4 e il 5 luglio a Milano; l’8 luglio a Firenze, il 12 a Bologna, il 17 a Torino, il 20 a Padova, il 23 a Pescara, il 27 a Messina e il 1 agosto a Cagliari. Frecce e Intercity da prenotare con il codice sconto LAURAEBIAGIO per risparmiare fino al 50 per cento sul prezzo base dei biglietti. In più con CartaFRECCIA si può acquistare il biglietto del concerto per il settore “Prato” al prezzo esclusivo di 30 euro anziché 46.