The Voice of Italy 2019 streaming live e diretta tv: dove vedere la semifinale in onda stasera

THE VOICE OF ITALY STREAMING TV – Stasera, 30 maggio 2019, va in onda su Rai 2 la semifinale (settima e penultima puntata) di The Voice of Italy, il talent show condotto da Simona Ventura che, per quest’edizione, ha visto schierati in poltrona quattro giudici: Elettra Lamborghini, Gigi D’Alessio, Morgan e Gue Pequeno.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SU THE VOICE OF ITALY 2019

Cosa succederà durante la semifinale? Chi volerà in finale? Ci saranno sorprese? Appuntamento in prima serata su Rai 2 per le risposte.

Ma dove vedere The Voice of Italy in tv? E in live streaming? Di seguito tutte le risposte nel dettaglio:

TUTTE LE ANTICIPAZIONI SULLA SEMIFINALE DI THE VOICE OF ITALY

The Voice of Italy streaming live: dove vedere la semifinale in tv

The Voice of Italy va in onda in prima serata (ore 21.20) su Rai 2. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e al tasto 502 per la versione HD. Inoltre, chi dispone di un decoder Sky può accedere a Rai 2 pigiando il tasto 102.

The Voice of Italy: dove vedere la semifinale in live streaming

Chi invece vuole seguire The Voice tramite pc, smartphone o tablet può farlo grazie a RaiPlay. La piattaforma streaming mette a disposizione dell’utente in modo del tutto gratuito (previa registrazione al sito) i propri contenuti. Quindi, se volete seguire in diretta The Voice, con RaiPlay potrete farlo.

Questa sera avete da fare e non riuscite a seguire in diretta The Voice of Italy? Nessun problema, a voi ci pensa l’opzione on demand di RaiPlay che mette a vostra disposizione i contenuti anche dopo la messa in onda.

