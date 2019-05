🔴 SE HAI AVVERTITO UN TERREMOTO E VUOI ESSERE AGGIORNATO SU TUTTE LE ULTIME SCOSSE IN ITALIA, CLICCA QUI

TERREMOTO OGGI – Le ultime notizie in tempo reale sulle scosse di terremoto in Italia. Cosa sappiamo in diretta: le news sul dove e sul quando dell’ultima ora. La magnitudo, l’epicentro e l’orario delle zone colpite. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, giorno per giorno.

Terremoto oggi: la lista delle scosse in Italia in tempo reale e le ultimissime | Orario e dove in tempo reale | Le notizie live e le ultime news

Aggiornamento 30 maggio 2019

Un terremoto di magnitudo 1.9 è avvenuto nella zona: 3 km NE Valfabbrica (PG), il 30 maggio 2019 alle ore 04:19:50 (ora italiana) a una profondità di 8 chilometri.

Aggiornamento 29 maggio 2019

Un terremoto di magnitudo 2.8 è avvenuto nella zona: 1 km W Zafferana Etnea (CT), alle ore 16:21:53 del 29 maggio 2019 ad una profondità di 5 km. Il sisma è stato avvertito anche nelle zone di Acireale , sempre in provincia di Catania. Molta paura tra i cittadini, che hanno scritto sui vari social network. (Qui tutti i dettagli)

Un terremoto di magnitudo 2.8 è avvenuto nella zona: Costa Siciliana nord orientale (Messina), il 29 maggio 2019 alle ore 11:18:49 (ora italiana) a una profondità di 9 chilometri.

Un terremoto di magnitudo 2.0 è avvenuto nella zona: 2 km SW Corigliano Calabro (CS), il 29 maggio 2019 alle ore 02:42:15 (ora italiana) ad una profondità di 24 chilometri.

Aggiornamento 28 maggio 2019

Un terremoto di magnitudo 2.4 è avvenuto nella zona: Tirreno Meridionale (MARE) , il 28 maggio 2019 alle ore 23:56:23 (ora italiana) ad una profondità di 133 chilometri.

Un terremoto di magnitudo 2.8 è avvenuto nella zona: Costa Siciliana nord orientale (Messina), il 28 maggio 2019 alle ore 12:44:25 (ora italiana) ad una profondità di 130 chilometri.

Un terremoto di magnitudo 2.2 è avvenuto nella zona a 2 km SW Fuscaldo (CS), il 28 maggio 2019 alle ore 03:49:58 (ora italiana) ad una profondità di 56 chilometri.

Aggiornamento 27 maggio 2019

Un terremoto di magnitudo 2.9 è stato avvertito a 2 km a Sud-Est di San Pietro di Caridà (Reggio Calabria) , nella stessa zona in cui durante la notte c’è stato un sisma di magnitudo 3.8. Il terremoto di magnitudo 2.9, invece, è avvenuto il 27 maggio 2019 alle ore 13:27:14 ora italiana, ad una profondità di 9 chilometri.

Lunedì 27 maggio 2019 alle ore 01.45 una scossa di terremoto ha colpito la provincia di Reggio Calabria. Secondo quanto rilevato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto una magnitudo di 3.8, è stata avvertita alle ore 01.31 a 4 chilometri da Rosarno. (Qui tutti i dettagli)

Aggiornamento 25 maggio 2019

Un terremoto di magnitudo 3.4 è avvenuto nella zona di Tizzano Val Parma (PR) , il 25-05-2019 alle ore 12.38 (ora italiana). L’epicentro è stato registrato a 5 chilometri dalla città emiliana, mentre l’ipocentro è situato a 23 chilometri dalla superficie terrestre (Qui tutti i dettagli)

Un terremoto di magnitudo 2.0 è avvenuto nella zona: Tirreno Meridionale (MARE), il 25-05-2019 alle ore 08:54:50 (ora italiana) ad una profondità di 161 km.

Aggiornamento 24 maggio 2019

Un terremoto di magnitudo 2.4 è stato avvertito nella città di Ussita (MC) il 24-05-2019 alle ore 1.57 (ora italiana) ad una profondità di 8,6 chilometri

Aggiornamento 22 maggio 2019

Un terremoto di magnitudo 1.8 è stato avvertito nella zona di Penna San Giovanni (3 km NE Penna San Giovanni, MC) il 21-05-2019 alle ore 9.52 (ora italiana) ad una profondità di 21 chilometri

Un terremoto di magnitudo 1.7 è stato avvertito nella città di Matera (7 km E Matera) il 21-05-2019 alle ore 8.54 (ora italiana) ad una profondità di 6,6 chilometri

Aggiornamento 21 maggio 2019

Un terremoto di magnitudo 3.9 è avvenuto nella zona: 4 km SE Barletta (BT), il 21-05-2019 10:13:00 (UTC +02:00) ora italiana ad una profondità di 34 km (Tutti gli aggiornamenti)

Un terremoto di magnitudo 3.3 è avvenuto nella zona: Costa Marchigiana Fermana (Fermo), il 21-05-2019 06:45:25 (UTC +02:00) ora italiana (Tutti gli aggiornamenti)

Un terremoto di magnitudo 2.7 è avvenuto nella zona: Tirrenio Meridionale (MARE), il 21-05-2019 06:20:36 (UTC +02:00) ora italiana

Aggiornamento 20 maggio 2019

Un terremoto di magnitudo 2.1 è avvenuto nella zona: 4 km SE San Pietro di Caridà (RC), il 20-05-2019 09:45:43 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 38.49, 16.15 ad una profondità di 10 km.

Un terremoto di magnitudo 2.5 è avvenuto nella zona: 2 km NW Robecco sul Naviglio (MI), il 20-05-2019 08:47:59 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 47.45, 8.87 ad una profondità di 9 km (qui i dettagli)

Un terremoto di magnitudo 2.4 è avvenuto nella zona: Costa Adriatica Brindisina (Brindisi), il 20-05-2019 02:57:24 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 40.78, 17.64 ad una profondità di 2 km.

Aggiornamento 19 maggio 2019

Un terremoto di magnitudo 2.7 è avvenuto nella zona: 5 km NE Montone (PG), il 19-05-2019 15:17:14 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 43.4, 12.36 ad una profondità di 9 km.

Aggiornamento 17 maggio 2019

Un terremoto di magnitudo 2.0 è avvenuto nella zona: 5 km W Canosa di Puglia (BT), il 17-05-2019 05:32:40 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 41.22, 16.01 ad una profondità di 6 km.

Aggiornamento 16 maggio 2019

Un terremoto di magnitudo 2.0 è avvenuto nella zona: 13 km W Milo (CT), il 16-05-2019 20:56:02 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 37.75, 14.98 ad una profondità di 6 km.

Un terremoto di magnitudo 2.8 è avvenuto nella zona: 3 km E Castel d'Aiano (BO), il 16-05-2019 13:53:23 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 44.27, 11.04 ad una profondità di 10 km.

Aggiornamento 15 maggio 2019

Un terremoto di magnitudo 2.9 è avvenuto nella zona: Costa Calabra nord occidentale (Cosenza) , il 15-05-2019 23:22:36 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 39.52, 15.78 ad una profondità di 262 km. (Qui i dettagli)

Un terremoto di magnitudo 3.1 è avvenuto nella zona: 1 km N Castelsantangelo sul Nera (MC), il 15-05-2019 04:09:53 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 42.91, 13.15 ad una profondità di 12 km. ( Qui i dettagli )

Un terremoto di magnitudo 2.6 è avvenuto nella zona: 6 km S Castellina in Chianti (SI), il 15-05-2019 02:19:33 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 43.42, 11.30 ad una profondità di 8 km.

Aggiornamento 14 maggio 2019

Un terremoto di magnitudo 2.4 è avvenuto nella zona: 2 km NE Norcia (PG), il 14-05-2019 22:27:44 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 42.81, 13.11 ad una profondità di 11 km.

Un terremoto di magnitudo 2.6 è avvenuto nella zona: 7 km S Castellina in Chianti (SI), il 14-05-2019 04:36:16 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 43.41, 11.31 ad una profondità di 7 km. (Qui i dettagli)

Aggiornamento 13 maggio 2019

Un terremoto di magnitudo 2.2 è avvenuto nella zona: 6 km N Fiastra (MC), il 13-05-2019 19:20:08 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 43.08, 13.17 ad una profondità di 7 km.

Un terremoto di magnitudo 2.2 è avvenuto nella zona: 1 km N Rodì Milici (ME), il 13-05-2019 04:42:11 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 38.12, 15.17 ad una profondità di 10 km. ( Qui i dettagli )

Un terremoto di magnitudo 2.2 è avvenuto nella zona: Isole Eolie (Messina), il 13-05-2019 02:56:46 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 38.45, 15.18 ad una profondità di 157 km. (Qui i dettagli)

Aggiornamento 12 maggio 2019

Un terremoto di magnitudo 2.1 è avvenuto nella zona: 1 km E Castelmagno (CN), il 12-05-2019 23:31:50 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 44.41, 7.23 ad una profondità di 13 km.

Un terremoto di magnitudo 2.2 è avvenuto nella zona: 3 km SE Fiordimonte (MC), il 12-05-2019 17:50:14 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 43.02, 13.11 ad una profondità di 10 km.

Un terremoto di magnitudo 2.2 è avvenuto nella zona: 3 km SE Fiordimonte (MC), il 12-05-2019 14:47:41 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 43.02, 13.10 ad una profondità di 10 km.

Aggiornamento 11 maggio 2019

Un terremoto di magnitudo 2.1 è avvenuto nella zona: 4 km NW Norcia (PG), il 11-05-2019 21:19:23 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 42.83, 13.07 ad una profondità di 10 km.

Un terremoto di magnitudo 2.7 è avvenuto nella zona: 2 km W Paternò (CT), il 11-05-2019 10:18:38 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 37.57, 14.88 ad una profondità di 7 km.

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 è stata avvertita nella zona di Zocca (MO) intorno alle 6:30 ora italiana. Il sisma ha avuto ipocentro a 33 chilometri di profondità, mentre il suo epicentro era a 5 chilometri.

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 è stata avvertita nella zona di Montegallo (AP) intorno alle 02:10 dell'ora italiana. Il sisma ha avuto ipocentro a 52 chilometri di profondità. Non si segnalano danni o feriti.

è stata avvertita nella zona di Zocca (MO) intorno alle 6:30 ora italiana. Il sisma ha avuto ipocentro a 33 chilometri di profondità, mentre il suo epicentro era a 5 chilometri. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 è stata avvertita nella zona di Montegallo (AP) intorno alle 02:10 dell’ora italiana. Il sisma ha avuto ipocentro a 52 chilometri di profondità. Non si segnalano danni o feriti.

Aggiornamento 10 maggio 2019

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 è stata avvertita nella zona di Ussita (MC), intorno alle 13:17 ora italiana. Il sisma ha avuto ipocentro a 30 chilometri di profondità mentre il suo epicentro era a 5 chilometri a nord-est di Ussita. Non si segnalano danni o feriti.

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 è stata avvertita nella zona di Gualdo (MC), intorno alle 05:10 ora italiana. Il sisma ha avuto ipocentro a 12 chilometri di profondità mentre il suo epicentro era a 2 chilometri a nord-est di Gualdo. Non si segnalano danni o feriti.

Aggiornamento 9 maggio 2019

Una scossa di magnitudo 3.3 è stata avvertita intorno alle 5:14 della mattina del 9 maggio vicino a Gorizia, al confine tra Italia e Slovenia. Il sisma ha avuto ipocentro a 12 chilometri di profondità mentre il suo epicentro era a 12 chilometri da Gorizia (Qui la notizia completa)

Aggiornamento 8 maggio 2019

Un terremoto di magnitudo 2.4 è avvenuto nella zona: 3 km NE Gangi (PA), il 08-05-2019 alle 06:30:03 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 37.82, 14.24 ad una profondità di 5 km.

Un terremoto di magnitudo 2.0 è avvenuto nella zona: 5 km E Caltagirone (CT), il 08-05-2019 alle 05:10:05 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 37.24, 14.57 ad una profondità di 19 km.

Aggiornamento 7 maggio 2019

Un terremoto di magnitudo 3.0 è avvenuto nella zona: Costa Calabra sud orientale (Reggio di Calabria), il 07-05-2019 alle 04:40:50 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 37.65, 15.92 ad una profondità di 40 km. (Leggi qui la notizia completa)

Un terremoto di magnitudo 2.8 è avvenuto nella zona: 2 km SE Santa Sofia d'Epiro (CS), il 07-05-2019 alle 03:37:11 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 39.53, 16.34 ad una profondità di 8 km.

C'è stata una scossa di terremoto di magnitudo 7.2 oggi al largo di Papua Nuova Guinea, nel sudovest del Pacifico. Qui la notizia completa.

è avvenuto nella zona: 2 km SE Santa Sofia d’Epiro (CS), il 07-05-2019 alle 03:37:11 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 39.53, 16.34 ad una profondità di 8 km. C’è stata una scossa di terremoto di magnitudo 7.2 oggi al largo di Papua Nuova Guinea, nel sudovest del Pacifico. Qui la notizia completa.

Aggiornamento 6 maggio 2019

Un terremoto di magnitudo 2.3 è avvenuto nella zona: 6 km NE Verghereto (FC), il 06-05-2019 13:28:12 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 43.84, 12.06 ad una profondità di 9 km.

Aggiornamento 5 maggio 2019

Un terremoto di magnitudo 2.4 è avvenuto nella zona: 5 km NE Gangi (PA) , il 05-05-2019 12:08:48 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 37.84, 14.23 ad una profondità di 4 km.

Un terremoto di magnitudo 2.3 è avvenuto nella zona: 6 km S Floridia (SR), il 05-05-2019 09:24:25 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 37.03, 15.13 ad una profondità di 24 km.

Un terremoto di magnitudo 2.4 è avvenuto nella zona: 3 km N Gangi (PA), il 05-05-2019 09:11:17 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 37.82, 14.21 ad una profondità di 4 km.

Un terremoto di magnitudo 2.0 è avvenuto nella zona: 4 km E Gangi (PA), il 05-05-2019 07:01:08 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 37.8, 14.26 ad una profondità di 5 km.

Un terremoto di magnitudo 2.4 è avvenuto nella zona: 3 km NW Zafferana Etnea (CT), il 05-05-2019 03:39:25 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 37.72, 15.08 ad una profondità di 5 km.

Aggiornamento 4 maggio 2019

Un terremoto di magnitudo 2.0 è avvenuto nella zona: 2 km NW Calatabiano (CT), il 04-05-2019 alle 13:59:40 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 37.84, 15.22 ad una profondità di 9 km

Aggiornamento 3 maggio 2019

Un terremoto di magnitudo 2.1 è avvenuto nella zona: 11 km N Valfabbrica (PG), il 03-05-2019 04:30:02 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 43.26, 12.62 ad una profondità di 11 km

Aggiornamento 2 maggio 2019

Un terremoto di magnitudo 2.1 è avvenuto nella zona: 1 km W Rodì Milici (ME) , il 02-05-2019 23:02:25 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 38.11, 15.16 ad una profondità di 5 km

Un terremoto di magnitudo 3.1 è avvenuto nella zona: 1 km E Rodì Milici (ME), il 02-05-2019 23:01:36 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 38.11, 15.18 ad una profondità di 7 km

Un terremoto di magnitudo 2.1 è avvenuto nella zona: Tirreno Meridionale (MARE), il 02-05-2019 02:16:56 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 38.95, 15.65 ad una profondità di 180 km

Aggiornamento 1 maggio 2019

Un terremoto di magnitudo 2.6 è avvenuto nella zona: 1 km NE Scafa (PE) , il 01-05-2019 19:00:25 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 42.28, 14.01 ad una profondità di 20 km (I dettagli)

Un terremoto di magnitudo 2.5 è avvenuto nella zona: 2 km SE Santa Sofia d'Epiro (CS), il 01-05-2019 15:55:43 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 39.54, 16.34 ad una profondità di 10 km

Un terremoto di magnitudo 3.1 è avvenuto nella zona: 1 km S Santa Sofia d'Epiro (CS), il 01-05-2019 15:52:15 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 39.54, 16.33 ad una profondità di 6 km (I dettagli qui)

Un terremoto di magnitudo 2.1 è avvenuto nella zona: 7 km SW Caldarola (MC) il 01-05-2019 11:35:46 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 43.10, 13.17 ad una profondità di 8 km

Un terremoto di magnitudo 2.1 è avvenuto nella zona: 2 km SE Bevagna (PG) il 01-05-2019 07:29:54 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 42.92, 12.63 ad una profondità di 10 km

Aggiornamento 30 aprile 2019

Un terremoto di magnitudo 3.1 è avvenuto nella zona: 3 km W Collelongo (AQ) il 30-04-2019 15:42:22 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 41.90, 13.56 ad una profondità di 15 km (I dettagli).

Un terremoto di magnitudo 2.8 è avvenuto nella zona: 9 km NE Carapelle (FG), il 30-04-2019 03:24:47 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 38.50, 15.43 ad una profondità di 5 km (I dettagli)

Un terremoto di magnitudo 2.3 è avvenuto nella zona: Tirreno Meridionale (MARE) il 30-04-2019 01:15:52 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 41.42, 15.77 ad una profondità di 126 km

I terremoti nella storia d’Italia

Scrive la stessa Ingv sul proprio sito:

“Guardando la mappa dei terremoti italiani dall’anno 1000 al 2006 è facile notare che i terremoti spesso avvengono in zone già colpite in passato.

Gli eventi storici più forti si sono verificati in Sicilia, nelle Alpi orientali e lungo gli Appennini centro-meridionali, dall’Abruzzo alla Calabria. Ma ci sono stati terremoti importanti anche nell’Appennino centro-settentrionale e nel Gargano”

Terremoto oggi: la mappa della pericolosità sismica in Italia dell’Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia (Ingv)

“Con pericolosità sismica si intende lo scuotimento del suolo atteso in un sito a causa di un terremoto. Essendo prevalentemente un’analisi di tipo probabilistico, si può definire un certo scuotimento solo associato alla probabilità di accadimento nel prossimo futuro. Non si tratta pertanto di previsione deterministica dei terremoti, obiettivo lungi dal poter essere raggiunto ancora in tutto il mondo, né del massimo terremoto possibile in un’area, in quanto la scossa massima ha comunque probabilità di verificarsi molto basse”, spiega l’Ingv.

Nel 2004 è stata rilasciata questa mappa della pericolosità sismica che fornisce un quadro delle aree più pericolose in Italia.

Terremoto cosa fare e cosa non fare

Dal vademecum della Protezione Civile:

Cosa fare durante una scossa

Se sei in un luogo chiuso, mettiti sotto una trave, nel vano di una porta o vicino a una parete portante.

Stai attento alle cose che cadendo potrebbero colpirti (intonaco, controsoffitti, vetri, mobili, oggetti ecc.).

Fai attenzione all’uso delle scale: spesso sono poco resistenti e possono danneggiarsi.

Meglio evitare l’ascensore: si può bloccare.

Fai attenzione alle altre possibili conseguenze del terremoto: crollo di ponti, frane, perdite di gas ecc.

Se sei all’aperto, allontanati da edifici, alberi, lampioni, linee elettriche: potresti essere colpito da vasi, tegole e altri materiali che cadono.

Cosa fare dopo una scossa

Assicurati dello stato di salute delle persone attorno a te e, se necessario, presta i primi soccorsi.

Esci con prudenza, indossando le scarpe: in strada potresti ferirti con vetri rotti.

Se sei in una zona a rischio maremoto, allontanati dalla spiaggia e raggiungi un posto elevato.

Raggiungi le aree di attesa previste dal Piano di protezione civile del tuo Comune.

Limita, per quanto possibile, l’uso del telefono.

Limita l’uso dell’auto per evitare di intralciare il passaggio dei mezzi di soccorso.