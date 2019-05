STEPHAN WEILER SIMONE COPPI – Il tema del finto principe azzurro è il pane quotidiano di Eliana Michelazzo e Pamela Prati. Dopo lo scandalo del finto matrimonio della Prati, tante altre verità sono venute a galla.

Ospite (ancora una volta) di Live Non è la D’Urso, la Michelazzo ha finalmente scoperto la vera identità dell’uomo che per anni qualcuno ha spacciato per suo marito Simone Coppi.

Alla luce della verità dei fatti – e cioè che Marco Caltagirone non esiste e che Pamela Prati, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo sono tutte responsabili della menzogna – anche la Michelazzo (dopo aver denunciato la collega Perricciolo) sembra essere stata vittima di una truffa romantica.

Già ospite la scorsa settimana da Barbara D’Urso, l’ex agente della Prati ha cercato di raccontare la sua storia, ma il pubblico non è stato convinto. Dopo una settimana, Eliana è tornata da Barbara e ha scoperto l’identità rubata per rappresentare Simone Coppi.

Stephan Weiler | Simone Coppi | Eliana Michelazzo

“Io mi sono autoconvinta di essere innamorata di Simone. Io ho chat di tutti questi anni, così credete”. La Michelazzo ha fornito delle fotografie al team di Live Non è la D’Urso ed è da qui che si è scoperta la vera identità dell’uomo spacciato come Simone Coppi.

Stephan Weiler, un modello che nel 2008 ha vinto il titolo di Mister Svizzera, è l’uomo che avrebbe dovuto rappresentare il marito della Michelazzo per dieci anni.

Mentre critici come Aldo Grasso affermano che “il punto più basso della tv italiana non solo di questo anno ma degli ultimi decenni è stato raggiunto con il caso Pamela Prati”, Eliana Michelazzo dopo aver scoperto la verità in studio da Barbara è scoppiata in lacrime: “Che presa per il c***o porca miseria”.

Ovviamente, il modello non conosce affatto Eliana Michelazzo né tutta la scandalosa vicenda del Prati-gate: Stephan Weiler, molto conosciuto all’estero, è soltanto una vittima della truffa. Ma chi ha rubato le sue foto?

A #noneladurso le foto di Simone Coppi: ecco chi ha inconsapevolmente interpretato il ruolo del “marito” di Eliana Michelazzo.https://t.co/SYyyIgJIAy — Mediaset Play (@MediasetPlay) 29 maggio 2019