STASERA SU SKY 30 MAGGIO – PROGRAMMAZIONE – Cosa fanno stasera su Sky Cinema e Sport? Quali sono i programmi della guida tv Sky di giovedì 30 maggio 2019? Quali film vengono trasmessi su Sky Cinema? Ci sono partite su Sky Sport? E quali documentari, serie tv e show vanno in onda?

Una serie di domande che chi è abbonato alla celebre pay-tv si pone ogni giorno. Sky, del resto, offre una vastissima programmazione: dallo sport al cinema, dai documentari alla musica e ai cartoni animati, ce n’è davvero per tutti i gusti.

Ma facciamo un po’ d’ordine: ecco la programmazione di stasera, giovedì 30 maggio 2019 su Sky. Una guida tv Sky utile in ogni momento.

Stasera su Sky 30 maggio | Sky Cinema Uno

19:10 – Il giustiziere della notte

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Battleship

Su Sky Cinema 1 arriva il film Battleship, del 2012, con Liam Neeson, Alexander Skarsgard, Taylor Kitsch, Josh Pence, Brooklyn Decker, Rihanna, Jesse Plemons, Peter MacNicol, Tadanobu Asano, Hamish Linklater.

La trama: Per salvare il pianeta dall’attacco di una forza superiore, l’esercito statunitense mette in gioco le migliori forze del settore per combattere una guerra che vede i militari coinvolti su ogni fronte: terra, cielo e mare. All’ammiraglio della Marina Shane (Liam Neeson) va il compito di coordinare le operazioni delle due maggiori navi da guerra, affidate ai comandi dell’ufficiale Alex Hopper (Taylor Kitsch), il fidanzato della figlia Sam (Brooklyn Decler), e dell’ufficiale comandante Stone (Alexander Skarsgard), il fratello maggiore di Alex.



Sky Cinema Due

19-00 – Le avventure acquatiche di Steve Zissou

21.00 – 100×100 Cinema

21.15 – Sicilian Ghost Story

Sul canale 302 del vostro decoder vi attende Sicilian Ghost Story, film del 2017 con Vincenzo Amato, Sabine Timoteo, Filippo Luna e Julia Jedlikowsk.

La trama: Luna, una ragazzina siciliana con la passione per il disegno, frequenta un compagno di classe, Giuseppe, contro il volere dei suoi genitori, soprattutto della rigida madre che viene dalla Svizzera, perché il padre di lui è coinvolto con la malavita. Giuseppe porta lo stesso nome di Giuseppe Di Matteo e come lui scompare misteriosamente, al termine di un pomeriggio passato insieme a Luna. Lei non si dà pace, entrando in conflitto sia con la famiglia, sia con i compagni di classe e nel crescendo drammatico del film anche con la migliore amica. La certezza che Giuseppe si possa salvare le viene dai suoi strani sogni e da un terribile evento, in cui quasi annega in un lago e le sembra di ritrovare il ragazzo in una sorta di antro subacqueo. La realtà però è assai meno magica e molto più terribile.



Stasera su Sky 30 maggio | Sky Cinema Collection 19:35 – Compromessi sposi

21:15 – Matrimonio al sud Su Cinema Collection (canale 303) arriva il film comico Matrimonio al sud, con Massimo Boldi, Biagio Izzo, Paolo Conticini, Debora Villa, Barbara Tabita, Fatima Trotta, Luca Peracino, Enzo Salvi. La trama: Lorenzo Colombo, industrialotto lombardo che ama solo il nord, riceve il più grande dolore della sua vita quando il figlio gli comunica di volere sposare una ragazza del sud. Lorenzo è così costretto a scendere al meridione per le nozze, facendo così la conoscenza del futuro consuocero, un pizzaiolo napoletano. A seguire da vicino il matrimonio ci sono anche le telecamere di un programma televisivo, che rivelando il progetto dei due ragazzi di trasferirsi all’estero causerà non pochi guai e ingerenze. Di seguito, il trailer: Sky Cinema Family 19:30 – Nocedicocco – Il piccolo drago

21:00 – Shrek e vissero felici e contenti La guida tv Sky Cinema Family (canale 304) il film d’animazione Shrek e vissero felici e contenti. La trama: Dopo aver sfidato un terribile drago, salvato una bella principessa e preso le redini del regno dei suoceri, cosa può fare d’altro un orco? Beh, se siete Shrek, diventerete un ottimo uomo di casa. Invece di spaventare gli abitanti del villaggio come una volta, Shrek si trova ad autografare forconi. Cosa è successo al ruggito di quest’orco? Colmo di nostalgia verso i giorni in cui si sentiva un “vero orco”, Shrek stringe un patto con il nano Tremotino. Così Shrek finisce per ritrovarsi in una folle versione alternativa di Molto Molto Lontano, dove gli orchi vengono cacciati, Tremotino è re e Shrek e Fiona non si sono mai incontrati. Ora tocca a Shrek disfare tutto quello che ha dovuto combinare per salvare i suoi amici, riprendere il potere e riconquistare il suo unico vero amore. Stasera su Sky 30 maggio | Sky Cinema Action

18:55 – Bad Boys

21:00 – Lionheart – Scommessa vincente La guida tv di stasera su Sky Cinema Action (canale 305) il film Lionheart – Scommessa vincente, con Jean-Claude Van Damme. La trama: Arruolato nella Legione Straniera, Lyon diserta e vola a Los Angeles per salvare il fratello nei guai con alcuni trafficanti di droga, ma lo trova morto. Mentre la cognata e la nipotina lo ritengono responsabile dell’accaduto, il disertore combatte contro un’imbrogliona del mondo del kickboxing e contro due tipacci della Legione che vogliono riportarlo indietro a ogni costo. Sky Cinema Suspence 19.20 – A Quiet Place – Un posto tranquillo

21.00 – Assassinio sull’Orient Express Su Sky Cinema Suspence (canale 306) stasera il film Assassinio sull’Orient Express, basato su un romanzo di Agatha Christie. La trama: Kenneth Branagh dirige un super cast con Michelle Pfeiffer, Penelope Cruz e Johnny Depp. Il detective Poirot indaga su un omicidio avvenuto su un treno. Ecco il trailer: Stasera su Sky 30 maggio | Sky Cinema Romance 18:45 – Chiamami col tuo nome

21:00 – Io e lei Su Sky Cinema Romance il film Io e lei, con Margherita Buy, Sabrina Ferilli, Alessia Barela, Domenico Diele, Fausto Sciarappa, Ennio Fantastichini. La trama: Federica e Marina vivono insieme da diversi anni. Vengono da percorsi diversi, hanno caratteri e modi di vita differenti, discutono e si amano discutendo come tutte le coppie del mondo. La loro storia d’amore è a un punto di svolta. Proprio quando Marina pensa che ormai si possano considerare una coppia stabile, Federica mossa da una serie di accadimenti entra in crisi. E comincia a porsi delle domande. Con chi vorrebbe dividere la propria vita? Chi è che ama veramente? E lei davvero, chi è? Sky Cinema Drama

18.55 – Scherzi del cuore

21.00 – Crossed over – Oltre il dolore Su Sky Cinema Drama va in onda Crossed over – Oltre il dolore, con Diane Keaton. La trama: la storia della rinascita di una donna dal baratro della depressione. Dopo la morte del figlio, una scrittrice ritrova la gioia di vivere grazie all’amicizia con una ragazza detenuta per omicidio. Stasera su Sky 30 maggio | Guida tv Sky Cinema Comedy 19.10 – Il piccolo inquilino

21.00 – Vi presento i nostri Su Sky Cinema Comedy va in onda Vi presento i nostri, con Ben Stiller. La trama: Gaylord “Greg” Fotter (Ben Stiller) e Pam Byrnes (Teri Polo) sono felicemente sposati e da poco genitori di due bambini. Quando nonno Jack (Robert De Niro) sfiora l’infarto, la preoccupazione di trovare un degno erede al suo ruolo di “padrino” e pastore della famiglia ricade sulle spalle di Greg con tutto il peso e l’ansia di cui solo il padre di sua moglie sa caricarlo. Come se non bastasse, torna a farsi vivo il ricco e sensibile ex pretendente di Pam (Owen Wilson) ed entra nella vita di Greg la bellissima tentatrice Andi Garcia (Jessica Alba), una rappresentante farmaceutica decisa a fare di lui il testimonial di una pillola per la disfunzione erettile. Sky Sport Uno Su Sky Sport Uno va in onda un appuntamento dal sapore amaro per tutti i tifosi del Milan. Arriva infatti la replica di Milan Liverpool, finale di Champions League del 2005 in cui i rossoneri vennero rimontato dal 3-0 al 3-3 e poi persero ai rigori. Stasera su Sky 30 maggio | Sky Uno 20:10 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:15 – E poi c’e’ Cattelan – 1^TV

22:20 – E poi c’e’ Cattelan La programmazione Sky Uno del 30 maggio propone un episodio di E poi c’è Cattelan, il late show condotto da Alessandro Cattelan con tantissimi ospiti e divertimento assicurato.