Stasera in tv The Voice Rai 2 | 30 maggio | Semifinale | Oggi

STASERA IN TV THE VOICE RAI 2 – Torna questa sera, giovedì 30 maggio 2019, The Voice of Italy, il celebre talent musicale di Rai 2 condotto da Simona Ventura. Per gli appassionati di The Voice arriva un momento molto importante, visto che siamo giunti alla semifinale, il penultimo atto.

Chi volerà in finale? Chi sarà il vincitore di The Voice of Italy 2019?

Nella puntata di stasera 30 maggio di The Voice su Rai 2 si affronteranno i team dei quattro coach Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini, Morgan e Gué Pequeno. È arrivata la semifinale, anche per i giudici comincia la sfida vera.

LE ANTICIPAZIONI COMPLETE DELLA PUNTATA DI STASERA DI THE VOICE

CONCORRENTI IN GARA

Team Gué Pequeno

Brenda Carolina Lawrence

Ilenia Filippo

Francesco Sorrentino in arte Francesco Da Vinci

Team Gigi D’Alessio

Domenico Iervolino

Carmen Pierri

Elisa Ghiotto

Team Elettra Lamborghini

Miriam Di Criscio

Andrea Berté

Greta Giordano

Team Morgan

Matteo Camellini

Dominique Chillé Diouf

Erica Bazzeghini

Dove vedere in tv e streaming la puntata di questa sera di The Voice

Stasera in tv The Voice Rai 2: dove vedere la semifinale in live streaming

Chi invece vuole seguire The Voice tramite pc, smartphone o tablet può farlo grazie a RaiPlay. La piattaforma streaming mette a disposizione dell’utente in modo del tutto gratuito (previa registrazione al sito) i propri contenuti. Quindi, se volete seguire in diretta The Voice, con RaiPlay potrete farlo.

Questa sera avete da fare e non riuscite a seguire in diretta The Voice of Italy? Nessun problema, a voi ci pensa l’opzione on demand di RaiPlay che mette a vostra disposizione i contenuti anche dopo la messa in onda.

Dove vedere Rai 2 in streaming