🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Stasera in tv All Together Now Canale 5 | Michelle Hunziker | Ospiti

STASERA IN TV ALL TOGETHER NOW CANALE 5 – Questa sera torna l’appuntamento con All Together Now, il programma di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker e J-Ax giunto alla sua terza puntata.

Qual è lo scopo del programma? Parlare di musica senza la pressione del talent, che deve indirizzare il vincitore verso un futuro nel mondo della musica. All Together Now si propone come obiettivo quello d’intrattenere il pubblico con aspiranti cantanti che si esibiscono davanti a un’enorme giuria (composta da 100 esponenti del mondo musicale) all’interno del Muro.

Cosa aspettarsi da questa sera?

Cosa c’è stasera in tv

Dove vedere Canale 5 in streaming

Stasera in tv All Together Now canale 5 | Ospiti

Nuovi ospiti sono attesi nella puntata di All Together Now di questa sera. Per l’occasione, J-Ax e la Hunziker hanno chiamato due volti noti di Zelig: infatti tra i giurati ci saranno Paolo Jannacci e Giovanni Vernia.

Paolo Jannacci ha fondato la “Paolo Jannacci Band” a Zelig, ma la sua fama è eredità del padre, Enzo, venuto a mancare nel 2013. Per stima e affetto, Paolo ha seguito le orme paterne ed è diventato un musicista. Ha realizzato colonne sonore per film e spot pubblicitari e ha collaborato con diversi artisti (Ricky Tognazzi e Renato Pozzetto per dirne alcuni).

Le anticipazioni di All Together Now di questa sera

Giovanni Vernia anche deve la sua fama a Zelig, il programma che l’ha lanciato nel mondo dello spettacolo e di cui tutt’oggi subisce l’influenza. Vernia è un comico che ha pubblicato anche diversi brani – come “Essiamonoi” – e ha partecipato a diversi programmi come il Festival di Sanremo e Sanremo Young (in qualità di giuriato). Tra i suoi personaggi comici più celebri è impossibile dimenticare Jonny Groove e Gianluca Vacchi.

All Together Now vi aspetta giovedì 30 maggio 2019 su Canale 5.

Cosa c’è stasera in tv

Dove vedere Canale 5 in streaming