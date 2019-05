Stasera in tv 30 maggio 2019 | Film | Programmi | Oggi | Guida | Rai | Mediaset | Sky | Il giudice meschino | All Together Now

Cosa c’è stasera su Sky

Ma cosa c’è stasera in tv 30 maggio 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 30 maggio 2019:

Rai 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg 1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Il giudice meschino

Su Rai 1 questa sera arriva il film Il giudice meschino, con Luca Zingaretti. Si tratta di una miniserie del 2014 diretta da Carlo Carlei e composta da due episodi.

La trama: La storia di Alberto Lenzi, Pubblico Ministero di Reggio Calabria cinico, indolente e disilluso che, sconvolto dall’uccisione in un agguato di un amico e collega, ritrova la forza interiore per lottare al servizio della giustizia e della verità. Sceneggiato da Gianfranco De Cataldo, tratto dall’omonimo romanzo di Mimmo Gangemi.

Di seguito il backstage della serie:

Rai 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – The Voice of Italy

00:30 – Stracult Live Show

Su Rai 2 Simona Ventura conduce il talent che – tra Blind Audition, KO, Battle e Live Show – va alla scoperta di nuove voci per la musica italiana. A guidarle e giudicarle, Elettra Lamborghini, Gigi D’Alessio, Gué Pequeno e Morgan.

Stasera in tv 30 maggio | Rai 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:30 – Che ci faccio qui

20:50 – Calcio, Serie B: Play off Finale di andata – Cittadella – Hellas Verona

Questa sera Rai 3 manda in chiaro la partita di andata dei playoff di Serie B tra Cittadella e Verona. Chi riuscirà a strappare la promozione in Serie A? Stasera non ci sarà ancora il verdetto, ma si potrà avere già qualche anticipazione dopo il risultato di andata.

Rete 4

Su Rete 4 il palinsesto di stasera prevede:

20.30 – Stasera Italia

21.25 – Dritto e rovescio

Il nuovo programma di approfondimento politico di Paolo Del Debbio: i grandi temi di attualità politica, economica e sociale, con i commenti dei protagonisti.

Stasera in tv 30 maggio | Canale 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – Tg 5

20:40 – Striscia La Notizia

21.20 – All Together Now

Su Canale 5 arriva una nuova puntata di All Together Now, il nuovo show musicale Mediaset condotto da Michelle Hunziker e con la partecipazione di J-Ax.

Italia 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20.25 – CSI: Scena del crimine

21.25 – Lethal Weapon – Stagione 3 episodio 4

Su Italia 1 torna con un nuovo episodio Lethal Weapon, la serie con Clayne Crawford e Damon Wayans.

La 7

Stasera su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

Torna con un nuovo appuntamento con l’approfondimento di Piazzapulita, condotto da Corrado Formigli. Il programma di La 7 è pronto ancora una volta a trattare i temi più importanti della settimana, con ospiti, giornalisti ed esponenti della politica a commentare le principali notizie.

Stasera in tv 30 maggio | Tv 8

Cosa fanno stasera su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate

21:30 – X-Men – L’inizio

Su Tv8 va in onda il film X-Men – L’inizio, del 2011, con James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Rose Byrne, January Jones, Kevin Bacon.

Di seguito il trailer:

Sky Cinema 1

Sky Cinema 1 offre agli abbonati un nuovo film:

19:10 – Il giustiziere della notte

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Battleship

Su Sky Cinema 1 arriva il film Battleship, del 2012, con Liam Neeson, Alexander Skarsgard, Taylor Kitsch, Josh Pence, Brooklyn Decker, Rihanna, Jesse Plemons, Peter MacNicol, Tadanobu Asano, Hamish Linklater.

La trama: Per salvare il pianeta dall’attacco di una forza superiore, l’esercito statunitense mette in gioco le migliori forze del settore per combattere una guerra che vede i militari coinvolti su ogni fronte: terra, cielo e mare. All’ammiraglio della Marina Shane (Liam Neeson) va il compito di coordinare le operazioni delle due maggiori navi da guerra, affidate ai comandi dell’ufficiale Alex Hopper (Taylor Kitsch), il fidanzato della figlia Sam (Brooklyn Decler), e dell’ufficiale comandante Stone (Alexander Skarsgard), il fratello maggiore di Alex.

Ecco il trailer:

Sky Sport Uno

Su Sky Sport Uno va in onda un appuntamento dal sapore amaro per tutti i tifosi del Milan. Arriva infatti la replica di Milan Liverpool, finale di Champions League del 2005 in cui i rossoneri vennero rimontato dal 3-0 al 3-3 e poi persero ai rigori.

Stasera in tv 30 maggio | Sky Uno

20:10 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:15 – E poi c’e’ Cattelan – 1^TV

22:20 – E poi c’e’ Cattelan

Sky Uno trasmette un nuovo episodio di E poi c’è Cattelan, il late show condotto da Alessandro Cattelan con tantissimi ospiti e divertimento assicurato.