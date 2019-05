Salvini contro Lerner | Il vicepremier torna sulla polemica con il giornalista |

Salvini Contro Lerner nessun editto – Non si arresta la polemica tra Matteo Salvini e Gad Lerner. Ai giornalisti che gli chiedevano se avesse lanciato un editto contro il giornalista, il ministro dell’Interno si è limitato a rispondere: “Nessuna pressione. Con Lerner, Fazio, Saviano e Santoro a reti unificate la Lega arriva al 52%”.

Il vicepremier poi è tornato sulle parole di ieri, mercoledì 29 maggio, specificando di aver chiesto chiarimenti solo sui suoi guadagni.

Salvini aveva dichiarato: “La Rai darà cinque trasmissioni a Gad Lerner, che è di sinistra e odia la Lega. Se la Rai del cambiamento passa da Fazio, Saviano e Lerner, manca Michele Santoro e chiudiamo il cerchio. Chiederò quanto guadagna Gad Lerner, con chi lavora, che giro c’è dietro. Poi dicono che controlliamo la Rai. Spero che passi nostra proposta per mettere un tetto ai mega stipendi nella tv di stato”.

Oggi era arrivata anche la risposta del giornalista, che, interpellato sull’argomento a margine di una presentazione di una manifestazione ha dichiarato: “Mi limito a ricordare che per ora grazie al cielo la Rai è di tutti e non solo di coloro che la pensano come la persona che si è lamentata ieri”.