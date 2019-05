Roma Papa Rom | Tutte le strade portano a Roma. Con questa certezza un anziano 81enne inglese, di origini italiane si è messo a bordo della sua jaguar per andare in pellegrinaggio dal Papa a Roma. Peccato che a fine viaggio si sia ritrovato a Rom, in Germania. Una vocale in meno gli ha giocato un brutto scherzo.

Non è una fake news ma un imprevisto davvero accaduto a un fervente cattolico di terza età intenzionato ad arrivare nella Capitale per fare visita a Bergoglio.

Un viaggio affidato un pò troppo alla tecnologia e al caso: l’anziano dopo aver digitato erroneamente Rom sul navigatore si è ritrovato nell’omonima cittadina tedesca a cinquanta km da Colonia.

Dopo 1500 km, non intravedendo nè Cupolone nè Colosseo i primi dubbi: forse era arrivato nel posto sbagliato. Ma la questione si è aggravata quando l’uomo scendendo dall’auto non ha tirato il freno a mano: la macchina continuando il suo percorso ha abbattuto il cartello con del benvenuto a Rom.

Come hanno confermato le autorità “L’uomo era in pellegrinaggio, diretto a Roma per andare al Vaticano. Arrivato nei pressi della destinazione sbagliata- come riporta il Daily Mail– si sarebbe arrabbiato per non riuscire a trovare il Colosseo o Piazza San Pietro”.

