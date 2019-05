Rixi Lega condannato | Caso Rixi news | 30 maggio | Condanna | Dimissioni

Rixi Lega condannato | Edoardo Rixi, il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti in quota Lega, è stato condannato a 3 anni e 5 mesi in primo grado nel processo “spese pazze” in Regione Liguria [qui il suo profilo]. Il viceministro è inoltre stato interdetto a vita dai pubblici uffici. Il tribunale ha emesso inoltre la confisca di oltre 56mila euro per Rixi.

La sentenza della Procura è arrivata oggi, giovedì 30 maggio 2019.

Rixi è stato condannato per essersi fatto rimborsare delle spese che secondo la Procura non erano istituzionali.

“Ricorreremo in appello dopo aver letto le motivazioni a sentenza, perché siamo convinti che sia innocente”. Lo ha detto l’avvocato del viceministro Edoardo Rixi, Maurizio Barabino a margine della lettura della sentenza.

I capi di imputazione a carico del viceministro sono in totale cinque, due dei quali in concorso con gli ex consiglieri regionali Francesco Bruzzone e Renato Torterolo, che ha patteggiato la condanna a due anni.

Il viceministro, al tempo capogruppo della Lega in Regione, secondo i giudici, ha approvato i rendiconti delle spese senza verificarne la natura.

Le dimissioni | Il viceministro ha subito rassegnato le sue dimissioni. “Sono tranquillo. Ho sempre agito per il bene degli italiani. Conto sull’assoluzione perché non ho mai commesso alcun reato”, ha detto.

Il commento di Salvini | Immediato il commento di Salvini. “Ringrazio Edoardo Rixi per l’incredibile lavoro svolto fino ad ora. Da tempo ho nelle mani le sue dimissioni, che accetto unicamente per tutelare lui e l’attività del governo da attacchi e polemiche senza senso. Oggi stesso lo nomino responsabile nazionale trasporti e infrastrutture della Lega, riconoscendogli capacità e onesta assolute”, ha detto il ministro dell’Interno.

“Io rispetto le sentenze e conto su una assoluzione a fine processo, ma trovo incredibile che ci siano spacciatori a piede libero, e sindaci, amministratori e parlamentari accusati o condannati senza uno straccio di prova”, prosegue il leader leghista.

Rixi Lega condannato: la reazione del M5s | Il Movimento Cinque Stelle, dopo la condanna, ha immediatamente chiesto le dimissioni del viceministro, come previsto dal contratto di governo.

Rixi Lega condannato | Per cosa era indagato Rixi

Il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Edoardo Rixi, era accusato insieme ad altri 16 ex consiglieri regionali liguri di peculato per essersi fatti rimborsare con soldi pubblici alcune spese che invece sarebbero state personali.

L’inchiesta aperta dalla Procura di Genova fa riferimento alle spese della Regione per un periodo di tempo che va dal 2010 al 2012.

Il pm ha chiesto per Rixi una condanna di 3 anni e 4 mesi per essersi fatto rimborsare delle spese che secondo la Procura non erano istituzionali. I giudici lo hanno poi condannato a 3 anni e 4 mesi.

Rixi Lega condannato | Processo spese pazze Liguria

Rixi è finito al centro dell’inchiesta della Procura di Genova denominata “Spese pazze” in Liguria.

Gli inquirenti hanno accusato diversi consiglieri regionali di essersi fatti rimborsare con soldi pubblici cene, viaggi, gite al luna park, birre, gratta e vinci, ostriche, fiori e biscottini. Spese che gli indagati avevano invece spacciato come istituzionali.

Secondo l’accusa, in alcuni casi i consiglieri finiti al centro dell’inchiesta consegnavano ricevute che erano state “dimenticate” dagli avventori, mentre in altri gli importi erano modificati a mano.

Attraverso questo sistema i consiglieri erano arrivati ad accumulare spese, spacciate come abbiamo detto per istituzionali, che ammontavano a diverse centinaia di migliaia di euro.

La Procura di Genova ha aperto diversi filoni di inchiesta sulle “spese pazze” in Liguria: in totale sono più di 60 le persone indagate tra ex e attuali consiglieri regionali.