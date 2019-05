Rixi condannato per l’inchiesta spese pazze in Liguria, ecco i commenti della Lega

Rixi condannato Lega commenti | Edoardo Rixi, sottosegretario della Lega per le Infrastrutture e i Trasporti [qui il suo profilo], è stato condannato a 3 anni e 5 mesi nel processo sulle cosiddette “spese pazze” in Regione Liguria. Dopo il caso Siri, ex sottosegretario indagato per corruzione, i processi della Lega stanno dando enormi scossoni politici.

Edoardo Rixi ha annunciato di aver consegnato le sue dimissioni a Salvini per “non creare problemi al governo”.

Le dichiarazioni di Giorgetti – Il primo commento da parte del Carroccio, arriva dal vice segretario del partito, Giancarlo Giorgetti: “Della condanna di Edoardo Rixi ho saputo un minuto fa: fatemi confrontare con Salvini e col diretto interessato”, questa la risposta a chi gli chiede se Rixi debba dimettersi, come vorrebbe il M5S.

Le dichiarazioni di Salvini – Il vice premier Matteo Salvini ha subito detto la sua dopo la sentenza: “Ringrazio Edoardo Rixi per l’incredibile lavoro svolto fino ad ora. Da tempo ho nelle mani le sue dimissioni, che accetto unicamente per tutelare lui e l’attività del governo da attacchi e polemiche senza senso. Oggi stesso lo nomino responsabile nazionale trasporti e infrastrutture della Lega, riconoscendogli capacità e onesta assolute”.

Poi il ministro degli Interni ha aggiunto una polemica verso il sistema giudiziario: “Io rispetto le sentenze e conto su una assoluzione a fine processo, ma trovo incredibile che ci siano spacciatori a piede libero, e sindaci, amministratori e parlamentari accusati o condannati senza uno straccio di prova”, ha detto Salvini.

L’accusa – Il processo riguardava un caso di peculato che Rixi avrebbe commesso insieme ad altri 16 ex consiglieri regionali della Liguria. A guidare l’inchiesta è stata la Procura di Genova, che ha indagato sulle spese della Regione tra il 2010 e il 2012 [qui il riassunto del caso Rixi].

Il pm ha chiesto per Rixi una condanna di 3 anni e 4 mesi per essersi fatto rimborsare delle spese che secondo la Procura non erano istituzionali.