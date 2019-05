Previsioni meteo oggi 30 maggio 2019 | Temperature | Mari | Venti | Italia

PREVISIONI METEO OGGI 30 MAGGIO 2019 – Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni meteo a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il meteo di oggi in Italia? Quali sono le previsioni del tempo? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, giovedì 30 maggio 2019.

Previsioni meteo oggi 30 maggio 2019 | NORD

La giornata inizia con un cielo molto nuvoloso sul triveneto, che andrà però via via schiarendosi dal pomeriggio sulle aree montuose. Qualche residuo addensamento, però, continuerà ad interessare la Romagna: su questa regione durante la mattinata e nella parte meridionale potranno esserci ancora precipitazioni.

Sereno, invece, sul resto delle regioni.

CENTRO E SARDEGNA

Inizio giornata con nubi compatte su Marche e Abruzzo con qualche rovescio, anche a carattere temporalesco. Le altre regioni, invece, vedranno un cielo prevalentemente sereno.

Nel corso della mattinata è poi previsto un peggioramento con piogge più frequenti e abbondanti sulle regioni adriatiche e coinvolgimento di Umbria orientale, Lazio e parte est della Sardegna.

Miglioramento in serata con precipitazioni in esaurimento e decise schiarite su Sardegna, Toscana, Marche e Umbria.

SUD E SICILIA

Cielo sereno sulla Sicilia, con annuvolamenti che interesseranno il settore settentrionale dell’isola. Condizioni per lo più variabili, invece, su Molise, Campania e sul nord della Puglia, con possibili rovesci.

Schiarite sulle restanti aree peninsulari e temporali, invece, sulle aree appenniniche.

Previsioni meteo oggi giovedì 30 maggio 2019 | TEMPERATURE

Temperature minime in calo su Piemonte, Toscana e regioni adriatiche centrali, sud peninsulare e Sicilia settentrionale.

Lieve rialzo al nord sulle aree alpine. Stazionarie altrove, con massime in aumento al nord, Sardegna, Toscana.

VENTI

Venti deboli meridionali su Emilia Romagna e pianura lombardo-veneta, mentre da deboli a moderati dai quadranti settentrionali al centro.

Venti deboli occidentali sul Meridione.

MARI

Molto mosso il canale e il Mar di Sardegna e da mosso a molto mosso lo stretto di Sicilia. Mosso il Tirreno centromeridionale. Da poco mossi a mossi, infine, gli altri mari.