Pamela Prati, dopo la scena muta su Rai 3, rompe il silenzio e parla su Instagram. Ecco le sue parole

Pamela Prati Mark Caltagirone Instagram | Novità | Perricciolo Michelazzo

PAMELA PRATI MARK CALTAGIRONE INSTAGRAM – Pamela Prati rompe il silenzio e arrivano le prime parole. Per la showgirl, coinvolta nel polverone mediatico dopo aver ammesso di non aver mai visto Mark Caltagirone (l’uomo che avrebbe voluto sposare e che non è mai esistito), non è un momento facile. Chi la frequenta descrive giorni difficilissimi.

Su Instagram, l’ex ballerina del Bagaglino torna a scrivere i suoi pensieri. “Grazie di cuore a tutti voi che in questo momento drammatico con le vostre manifestazioni d’affetto mi date un abbraccio di conforto e comprensione ed è di comprensione e affetto che ora più che mai ho bisogno”.

Queste le parole della Prati, che torna anche in televisione scegliendo Chi l’ha visto? su Rai 3. Scena muta, senza dire una sola parola su quello che è accaduto da quando ha annunciato le nozze con Caltagirone ed è stata investita da tanto clamore.

Per quale motivo la showgirl sceglie Chi l’ha visto? in onda in proprio quando Canale 5 sfonda il muro del 20% di share con Live – non è la d’Urso? Mistero. La regina di Cologno vince la battaglia degli ascolti con picchi altissimi che raggiungono anche il 30% di share e quasi 4, 5 milioni di spettatori.

Un grande risultato per tutta la squadra e per il capoprogetto Ivan Roncalli, ragazzo brillante, che a Cologno Monzese è tra i più stimati per le doti autoriali. Sembra che stamattina nel quartier generale di Mediaset abbiano brindato a tal punto da pensare ad un prolungamento del serale della d’Urso fino al 26 giugno.

Ma intanto la Prati, dopo quel post sui social, si rifugia di nuovo in un religioso silenzio? C’è chi vorrebbe un confronto Michelazzo Prati – Perricciolo (ancora scomparsa dai radar). Magari in televisione. Le lacrime di coccodrillo della Michelazzo non convincono il pubblico, che vorrebbe una volta per sempre sentire la parola fine su tutta la vicenda.

Ormai il giallo si complica con la comparsa clamoroso di quel Sebastian, nome di fantasia del bambino che la Perricciolo avrebbe usato per inscenare la storia dei figli in affido. Dal gossip alla cronaca. Si tratta di questo perché di gossip c’è rimasto poco.

