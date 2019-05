Pace fiscale, la Lega ripropone il condono al 20 per cento (e fino a 100mila euro)

Condono | Pace fiscale | Lega

CONDONO LEGA – Rispunta la parola ‘condono‘ al centro del dibattito politico italiano. Stando a quanto riportato dall’Ansa la Lega punta di nuovo su un condono per completare la ‘pace fiscale’. Il partito guidato da Matteo Salvini sarebbe pronto a riproporre all’interno del suo pacchetto fiscale, magari anticipando la misura già nel decreto crescita, la cosiddetta ‘dichiarazione integrativa speciale’, già tentata con la manovra ma poi saltata per la contrarietà del Movimento 5 Stelle. La misura sarebbe riproposta tale e quale, con la possibilità di fare emergere fino a 100 mila euro e comunque non oltre il 30 per cento di quanto già dichiarato pagando un forfait del 20 per cento.

