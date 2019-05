Oroscopo Paolo Fox 30 maggio 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 30 MAGGIO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Di seguito le previsioni dell'oroscopo Paolo Fox di oggi, giovedì 30 maggio 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 maggio 2019 | Previsioni

Siete in una fase di limbo: da una parte dimostrate grande forza d’animo, ma dall’altra c’è qualcosa che vi frena. Siete passati dal tutto al niente, dal fare poco al fare tutto. Dovete trovare un equilibrio.

Non siete amanti dei cambiamenti, cari Toro, vi piace la stabilità e la sicurezza, eppure ultimamente il destino sembra prendersi gioco di voi e continua a punzecchiarvi mettendo in discussione ogni vostra scelta.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 maggio 2019 | Gemelli

Grazie all’ingresso di Venere nel vostro segno, cercherete di riflettere un po’ di più sui vostri sentimenti. Avete bisogno di fare chiarezza e soltanto il tempo potrà aiutarvi.

Siete persone forti, ma ogni tanto capita anche a voi di voler mollare tutto e scappare il più lontano possibile. Tranquilli, capita a tutti. Un nuovo ostacolo si è messo tra i vostri piedi. Se avete iniziato un nuovo lavoro, sarete un po’ confusi e impauriti.

Dovreste fare chiarezza su questioni lavorative e darvi da fare per concludere progetti con scadenze imminenti. Potreste andare incontro a qualche rallentamento sentimentale.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 maggio 2019 | Vergine

Meno ostilità per la Vergine, le stelle sono dalla vostra parte e vi aiuteranno a recuperare molto soprattutto in amore. Date più importanza ai vostri sentimenti.

La fase polemica nella vita di coppia conoscerà finalmente una fine. Cari Bilancia, con l’aiuto di Marte e Giove vi butterete alle spalle questo periodo difficile.

Fatica, fatica e fatica per questa giornata di maggio, soprattutto nel pomeriggio. Cari Scorpione, potrebbero arrivare nuove tensioni e conflitti nel corso della settimana.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 maggio 2019 | Sagittario

State cercando di recuperare terreno e questa potrebbe essere la giornata adatta. Nuove emozioni positive sono per strada, anche se in amore ultimamente avete preso le distanze niente vi vieta di recuperare il tempo perso.

C’è ancora qualche problema da superare, anche dal punto di vista fisico. Avvertite una forte fragilità interiore che mette un freno alle vostre ambizioni, ma questo potrebbe essere il momento adatto a rilanciare qualche vecchia idea.

Avvertite un po’ di solitudine in questo periodo, proprio adesso che state tentando di rimodellare la vostra persona e aprirvi a nuove opportunità. L’amicizia ha una grande importanza per voi ed è per questo che la solitudine vi pesa più del dovuto.

Cari Pesci, avete perso un po’ di fiducia in amore. Anche le coppie più durature ed affiatate hanno visto il proprio amore incrinarsi negli ultimi tempi, non amate aprirvi e discutere dei problemi con il vostro partner e quindi buttate tutto dentro. Questo è un errore.