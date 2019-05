Oroscopo di oggi 30 maggio | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 30 MAGGIO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di giovedì 30 maggio 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi giovedì 30 maggio 2019

Il fine settimana non è poi così lontano. Cari Ariete, già pregustate il momento di relax, la settimana è stata un tantino pesante e volete soltanto recuperare le energie. Attenzione a non allentare troppo la presa, c’è ancora del lavoro da fare.

Giornata movimentata per gli amici del Toro. Oggi avrete modo di dire quello che pensate, non volete sottostare più al timore e volete camminare a testa alta. Occhio a non farvi trascinare troppo dalla vena ribelle.

Oroscopo di oggi 30 maggio 2019 | Gemelli

Giornata all’insegna dell’amore. Le stelle aiutano un nuovo amore pronto a sbocciare, non fatevi cogliere impreparati e soprattutto cercate di superare le delusioni del passato.

Cari Cancro, il lavoro vi sommerge. I progetti a cui star dietro sono tanti, troppi e andate facilmente nel panico. Forse è il caso di chiedere aiuto, altrimenti rischiate di rimanere senza più un neurone attivo nella testa.

Siete già in modalità vacanza, tutto ciò che vi serve è un lettino sulla spiaggia. Peccato che l’estate sia ancora lontana e il lavoro vi richiama al dovere.

Oroscopo di oggi 30 maggio 2019 | Vergine

Cari Vergine, l’amore quest’oggi vi darà soltanto pensieri in più. Avete avuto un forte scontro con il vostro partner e non sapete se dar corda all’orgoglio oppure ascoltare la ragione e chiedere scusa per primi. Meglio rifletterci su.

Sarà una giornata interessante per la Bilancia. Non avete bisogno di nessuno, sapete cavarvela tranquillamente da soli e sarà questo a elevare il vostro buonumore.

Cari Scorpione, tanti progetti a lungo termine potrebbero cozzare l’uno contro l’altro. Tenete la testa sulle spalle e non fatela volteggiare troppo tra le nuvole o rischiate di perdervi.

Oroscopo di oggi 30 maggio 2019 | Sagittario

Tutto ciò che vorreste è un divano. Cari Sagittario, la stanchezza inizia a farsi sentire e vi piacerebbe semplicemente sprofondare nella comodità. Purtroppo per voi, il dovere chiama.

Giornata impegnativa per il Capricorno, tenetevi lontani dalle tentazioni, le vostre finanze al momento vanno a rilento e non potete permettervi troppi strappi alla regola.

Il weekend si avvicina e per voi è soltanto motivo d’angoscia. Avete troppe questioni in sospeso e avete paura di non chiuderle in tempo per godervi il meritato relax.

Tante scintille con il vostro partner. Cari Pesci, godetevi l’amore finché potete, avete il cuore affogato nello zucchero e non avete niente di cui preoccuparvi al momento, almeno in amore.

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda maggio 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore.

Bene anche l’Ariete, che sul lavoro si dimostra un rullo compressore e ottiene quelle soddisfazioni che aspetta da tanto tempo e sa bene di meritare. Buone notizie anche per il Capricorno, dopo un marzo non proprio all’altezza delle aspettative, e per l’Acquario, in continua crescita dall’inizio del 2019.

