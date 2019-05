Oroscopo di domani | 31 maggio 2019 | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI 31 MAGGIO 2019 – Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, venerdì 31 maggio 2019:

Oroscopo di domani venerdì 31 maggio 2019

Maggio è giunto al termine e la giornata di domani sarà promettente per l’Ariete in cerca d’amore. La persona di vostro interesse sembra ricambiare le attenzioni e questa potrebbe essere l’occasione adatta per la vostra prossima mossa.

Cari Toro, venerdì arriverà con un carico di nubi. Non siete dell’umore per far baldoria, qualcosa vi frena anche se non vi è ben chiaro cosa. Non gettate la vostra amarezza sugli altri perché è come un boomerang: tornerà indietro.

L’oroscopo di domani di TPI

Oroscopo di domani 31 maggio 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, non siate tristi. Maggio avvolto da pioggia e freddo lascerà il posto a un giugno – si spera – assolato e piacevole, un po’ come il vostro stato d’animo. Le stelle prevedono un miglioramento nella vostra vita a partire dalla prossima settimana, bisogna soltanto pazientare un po’.

Il Cancro avrà qualche difficoltà nella giornata di domani. Troppe scadenze lavorative potrebbero scatenare il panico, cercate di dare priorità e di chiedere una mano nel caso in cui la situazione peggiori.

L’oroscopo di domani di TPI

Cari Leone, dimenticate il passato: è il momento di puntare al futuro. Non c’è nessuno che farà le cose al posto vostro, motivo per cui bisogna rimboccarsi le maniche e darsi da fare.

Oroscopo di domani 31 maggio 2019 | Vergine

La Vergine sarà molto ottimista nella giornata di domani. Alcune verità verranno a galla e finalmente quel peso che vi opprimeva il petto scomparirà lasciando il posto a una magra consolazione.

La Bilancia vivrà un venerdì di turbolenze, professionali e personali. Mentre in famiglia si respira un’aria tetra, a lavoro qualche collega potrebbe essere invidioso del vostro operato e proverà a sabotarvi.

Cari Scorpione, giornata interessante quella di domani. Il weekend si avvicina così come l’estate e, nonostante la pesantezza degli ultimi giorni, l’idea di alcuni progetti a lungo termine vi ha finalmente strappato un sorriso.

Oroscopo di domani 31 maggio 2019 | Sagittario

La giornata di domani sarà davvero movimentata per il Sagittario. Non riuscirete a stare fermi in un solo posto, salterete a destra e a manca per dimostrare le vostre capacità e il vostro buonumore sarà invidiabile.

Cari Capricorno, su con la vita, a breve arriverà l’estate. D’accordo che il caldo non mette di buonumore proprio tutti, ma preferireste pioggia e buio per sempre? Tutti abbiamo bisogno di sole e luce, soprattutto voi che con quel muso lungo allontanate i buoni propositi.

L’Acquario avrà la Luna contro e molti dei progetti in cantiere subiranno un rallentamento. Non disperate, bisogna soltanto pazientare ed evitare gli scontri per la giornata di domani.

Giornata armoniosa per i Pesci. Nonostante qualche fantasma abbia deciso di bussare alla vostra porta, avete deciso di non rispondere. Questo è l’atteggiamento giusto per chi non vuole più vivere nel passato ma focalizzarsi sul presente.

Cos’è la Ruota dello Zodiaco

La Ruota dello Zodiaco è suddivisa in dodici parti uguali che rappresentano i dodici Segni Zodiacali. Ciascuno di loro occupa 30 gradi nel Cerchio Zodiacale: nel momento in cui si nasce, il sole ha una posizione all’interno di uno dei dodici segni e questo determina il nostro segno di nascita. Ogni segno zodiacale è diviso in tre decadi: la prima va dallo 0 ai 10 gradi, la seconda va dai 12 ai 20 gradi e le terza dai 20 ai 30 gradi.

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani 30 maggio | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

