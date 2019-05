Oroscopo Branko 30 maggio 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 30 MAGGIO 2019 – Sono tanti gli astrologi che ogni giorno propongono il loro oroscopo, ma uno dei più famosi e affidabili è da sempre Branko. Il suo oroscopo è molto seguito, visto che da anni viene pubblicato da importanti testate come il Messaggero.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Branko di oggi per il mio segno? Amore, lavoro, fortuna? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 30 maggio 2019.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

LE PREVISIONI DI OGGI DI PAOLO FOX

I SEGNI FORTUNATI DI OGGI DI PAOLO FOX

Oroscopo Branko 30 maggio 2019 | Previsioni

Cari Ariete, puntate ai fiori d’arancio per avvertire il sapore della felicità. E, se il primo matrimonio non è andato bene, perché non tentare con un secondo? Questo è un anno di nuove partenze per voi, conviene approfittarne.

L’OROSCOPO DEL GIORNO DI BRANKO

L’OROSCOPO DELLA PROSSIMA SETTIMANA

Maggio si chiude in bellezza. Avete davanti a voi diverse strade da intraprendere, nuovi inizi ai quali avevate puntato da tempo. Che sia la volta buona per l’amore?

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Oroscopo Branko 30 maggio 2019 | Gemelli

Siete alla ricerca dell’occasione (e della persona) giusta ormai da tempo e finalmente il nuovo mese potrebbe aiutarvi a coronare questo sogno.

L’OROSCOPO DI OGGI DI PAOLO FOX

Non siete geni della finanza cari Cancro. Non che ve la stiate passando malaccio, però avvertite un malessere dovuto a una certa instabilità futura. Se volete cambiare, fatelo.

La Luna sarà molto invasiva dandovi qualche problema professionale e personale. Non avete ancora sistemato quello che volevate e avvertite il bisogno di riappacificarvi con voi stessi.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Oroscopo Branko 30 maggio 2019 | Vergine

Siate cauti negli affari, l’inganno potrebbe essere dietro l’angolo. Non mettetevi in situazioni spiacevoli e lasciate che siano gli altri a gestire faccende più grosse. Non rinunciate alle iniziative personali.

L’OROSCOPO DI OGGI DI PAOLO FOX

Non prendete decisioni definitive quest’oggi, non se queste andranno poi a intaccare il vostro equilibrio lavorativo. Una nuova attrazione fisica e sentimentale potrebbe scombussolarvi più del dovuto.

OROSCOPO DI OGGI DI TPI

L’OROSCOPO DEL 2019

Quest’oggi dovrete dimostrare razionalità e pragmatismo soprattutto in ambito professionale dove si combatte la vera guerra. Non temete, però, perché le soddisfazioni in campo economico sono più che garantite.

L’OROSCOPO COMPLETO DI OGGI 30 MAGGIO 2019

Oroscopo Branko 30 maggio 2019 | Sagittario

Grande tensione in famiglia, ma come dice Branko “se il tetto di casa scotta, il mondo è grande”. Nessuno vi obbliga allo scontro diretto, se l’aria che si respira in casa non fa per voi allora scappate il più lontano possibile.

L’OROSCOPO DEL GIORNO

La vita di tutti i giorni può essere una grande distrazione per chi invece vorrebbe passare più tempo con la propria famiglia. Figli, partner, parenti: tutto quello che avete vi sembra così lontano, troppo risucchiati dalla routine lavorativa per accorgervene.

Occhio di riguardo alle transazioni economiche quest’oggi, riflettete bene sugli investimenti. In compenso, potreste avere un’idea brillante da attuare nell’immediato, perché domani potrebbe essere troppo tardi.

Giocate spesso di fantasia anche se non siete artisti. Meglio la praticità in certe circostanze. Siate cauti con la salute.

L’OROSCOPO DI DOMANI

LE PREVISIONI DELLE STELLE DEL 2019

LE PREVISIONI DI OGGI DI PAOLO FOX