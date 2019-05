Morgan chiede aiuto ad Asia Argento: la risposta crudele dell’attrice prima di sparire da Instagram

Morgan Asia Argento sfratto

Non se la passa bene, Morgan. Ultimamente il rocker ha rivelato che la sua casa è stata pignorata e messa all’asta e che tra una manciata di giorni dovrà lasciarla. In un’intervista rilasciata a Libero, Marco Castoldi – questo il nome all’anagrafe del cantante milanese – ha riferito che sceglierà di dormire per strada, a pochi passi dalla casa a cui dice di essere molto legato.

Sempre nell’intervista si legge un appello che Morgan rivolge all’ex moglie Asia Argento: “Vorrei chiedere aiuto alle mamme delle mie figlie prima di tutto. Ad Asia, con cui siamo in buoni rapporti”. Con queste parole, Morgan sembra implicitamente far capire che la causa del pignoramento dell’abitazione sia da attribuire alle sue due ex compagne.

Morgan Asia Argento sfratto | La risposta dell’attrice

Ma l’attrice non accetta la provocazione dell’ex. Con una dichiarazione rilasciata ad Agi, Asia Argento ha risposto al cantante: “Marco non ha perso casa per colpa mia, ma per le scelte che ha fatto e soprattutto per quelle che non ha fatto. Oggi cerca di fare passare me come la causa principale di tutti i suoi guai, ma omette di dire che dalla vendita della sua casa andranno ad Anna Lou (nostra figlia) soltanto 6mila dei 160mila euro di debiti accumulati in questi anni per l’omesso versamento degli assegni di mantenimento”.

Morgan Asia Argento sfratto | L’attacco su Instagram

Non contenta, l’attrice ha pensato di continuare ad attaccare Morgan con una storia pubblicata su Instagram, in cui usa parole sicuramente non di miele nei confronti dell’ex: “‘Che mestizia ‘Morgan’: sei un miracolo ambulante, forse da quella panchina sulla quale finirai a dormire per non aver pagato le tasse per anni, avrai modo di riflettere e riuscirai a scrivere un disco dopo 12 anni, e drogarti sarà meno facile. Aripijate!”.

Morgan Asia Argento sfratto | I social rispondono

In sottofondo suona la canzone Fuck You di Lily Allen. Ma dopo questo sfogo, Asia Argento ha chiuso il suo account Instagram. Forse l’attrice ha pensato che potessero esserci delle ripercussioni per quel messaggio duro indirizzato all’ex. Tanti gli utenti che, sui social, hanno criticato le sue parole: “Eccola, Asia Argento. Neanche nei momenti più difficili tra di loro Morgan ha usato parole così rivoltanti. Artisticamente, poi, non è proprio degna di nominarlo, Morgan è un talento VERO,che si è ‘costruito’ da solo, lei ha solo avuto la fortuna di un cognome importante. Che pena”, si legge in un commento.

“Complimenti alla signora Asia Argento per la delicatezza con cui tratta temi così delicati… l’accanimento nei confronti di Morgan è semplicemente osceno, come ogni volta che si spara sulla Croce Rossa.. e quell’affondo sulla droga poi… da che pulpito!”, scrive qualcun altro. “Lo schifo e la pena che sto provando per la ‘signora’ Asia Argento non sono quantificabili. Ha reso palese, ancora una volta infierendo e nel momento peggiore, la crudeltà, voglia di vendetta e insensibilità profonda che hanno animato le sue azioni verso il padre di sua figlia”, si legge ancora sui social.

Insomma, il rapporto tra il musicista e l’attrice continua a essere particolarmente teso.