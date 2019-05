Migranti: nave italiana soccorre gommone in difficoltà da 24 ore |

Migranti nave italiana soccorre gommone – La nave della Marina militare italiana Cigala Fulgosi è intervenuta al largo della Libia in soccorso del gommone con circa 80 migranti a bordo, in difficoltà da ieri, mercoledì 29 maggio. L’intervento è stato deciso per via delle condizioni meteo in via di peggioramento e per le precarie condizioni del gommone sul quale, vi sarebbe una bambina purtroppo deceduta.

Il caso era balzato agli onori della cronaca proprio per il mancato intervento da parte della nave italiana nei confronti dei migranti. La denuncia era arrivata nella giornata di ieri, mercoledì 29 maggio, dalla Ong Sea Watch, che aveva sottolineato come l’imbarcazione si trovasse a poche miglia del pattugliatore Comandante Cigala Fulgosi (P490) della Marina militare italiana.

A distanza di 24 ore, però, nessuno era ancora intervenuto, mentre una bambina di cinque anni che si trovava a bordo sarebbe morta.

La conferma era arrivata anche da altre Ong, tra cui Alarm Phone che su Twitter nella serata di ieri scriveva: “Le persone a bordo ci hanno detto che un lato del gommone si é sgonfiato e sta entrando acqua. Non hanno più carburante e sono alla deriva. Dicono che non sopravviveranno la notte se lasciati a mare”.

Un disperato appello accolto anche dalla Mediterranea Saving Human, che aveva sollecitato ancora una volta la nave italiana a intervenire.

Tuttavia, la situazione all’alba di stamani era tuttora irrisolta.

Questa mattina, infatti, Alarm Phone continuava a monitorare la situazione denunciando il totale disinteresse verso gli 80 migranti a bordo del gommone.

Alle 5 del mattino di giovedì 30 maggio, la Ong scriveva sempre su Twitter: “Le persone a bordo stanno ancora soffrendo e sono in grave pericolo. Il sole sta sorgendo nel Mediterraneo centrale ma ora possono vedere con chiarezza che nessuno è nelle vicinanze. Sono ancora abbandonati a mare e non c’è nessun soccorso in vista”.

Un’ora più tardi, era stato proposto un ulteriore aggiornamento, sempre sui social.

“Le persone a bordo ci hanno contattati di nuovo. Vedono un elicottero volare intorno a loro ma non vedono alcuna imbarcazione. Ci chiedono se siamo a conoscenza di una possibile operazione di soccorso in arrivo, ma anche noi non sappiamo nulla.”

A bordo del gommone vi sarebbero anche 15 minori, tra cui un neonato di 9 mesi a rischio di ipotermia, e una ventina di donne, tra le quali anche una incinta, che starebbe molto male.

A confermarlo era stato in precedenza anche Luca Casarini, dell’ong Mediterranea Saving Humans, che interpellato da Rai News 24 aveva dichiarato: “La situazione è conosciuta alle autorità italiane e il problema è il solito rimpallo con i libici, che si traduce in una violazione dei diritti umani e della Convenzione di Ginevra”.