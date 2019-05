Maturità 2019, quando escono i nomi dei commissari esterni e dove trovarli

Maturità 2019 nomi commissari esterni – I maturandi ormai sono in attesa da giorni di conoscere i nomi dei commissari esterni dell’esame di maturità. Fino a una settimana fa, si pensava che potessero uscire lunedì scorso dal momento che venerdì 24 era il termine ultimo per la consegna della domanda da parte dei docenti. E invece nulla.

Nelle ultime ore però sono uscite nuove notizie in merito: con molta probabilità, i commissari esterni usciranno martedì 4 giugno. Una informazione che tornerà molto utile ai maturandi che sapranno così le materie su cui prepararsi meglio agli orali.

Maturità 2019, manca poco alla nomina dei commissari esterni

I commissari esterni saranno tre (così come quelli interni) oltre a un presidente di commissione, anch’egli esterno. Dunque la commissione in totale sarà formata da sette professori. Ognuno avrà una materia specifica su cui interrogare e solo su quanto è compreso nel programma scolastico dell’anno.

Come scoprire i nomi dei commissari esterni? Se davvero dovessero essere pubblicati online sul sito del Miur il 4 giugno, ciò vorrebbe dire che i nomi saranno depositati in segreteria il giorno precedente, ossia lunedì 3. Dunque gli studenti potranno conoscere i nomi con qualche ora di anticipo rispetto alla pubblicazione sul sito del Ministero.

Un dato da tenere presente è che anche nel 2017 e nel 2018 i nomi dei docenti esterni della commissione di maturità uscirono il primo martedì di giugno.

In sintesi i modi per conoscere i nominativi sono tre: aspettare che escano sul sito del Miur, rivolgersi alla propria segreteria scolastica, andare sul motore di ricerca del Ministero – Cerca la Commissione d’Esame inserendo i dati della scuola, dell’indirizzo o del presidente per sapere tutto sui commissari.

Maturità 2019: pubblicati i primi esempi di tracce della nuova prova di italiano

Simulazione prima prova dell’esame di maturità del 26 marzo: ecco tutte le tracce

Maturità 2019, tutto quello che c’è da sapere sulla prima prova: date, simulazioni, novità

Maturità 2019, le possibili tracce della prima prova d’esame

Quello che c’è da sapere sul testo argomentativo

Maturità 2019: annunciate le materie della seconda prova d’esame

Maturità 2019, le materie della seconda prova d’esame

Esame di maturità: dal 2019 prova mista latino-greco e matematica-fisica

Maturità 2019: come cambia l’esame. Tutte le novità

Come cambia l’esame di stato 2019: tutte le novità

Maturità 2019: scompare la tesina

All’orale addio alla tesina, arrivano le tre buste

Tutto quello che c’è da sapere sugli orali: date, materie, novità

Date, materie e novità sull’esame orale

Come riuscire a ricordare tutto per l’esame di maturità

Tutte le novità che riguardano l’esame di Stato

Maturità 2019: il calendario della prima prova, seconda prova e orale

Maturità 2019, i consigli per affrontarla al meglio

Come funziona la riforma della “Buona scuola” del Governo Renzi