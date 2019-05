M5s crisi Di Maio | Il post sul Blog delle Stelle | Piattaforma Rousseau | Voto

Nel giorno del voto della piattaforma Rousseau sul suo ruolo di capo politico del Movimento, Luigi Di Maio ha pubblicato un post sul Blog delle Stelle.

“Ieri c’è stata un’assemblea importante tra tutti gli eletti del MoVimento 5 Stelle in Parlamento. È stato un momento proficuo per guardarsi in faccia e dirci cosa è andato storto alle ultime europee. Ci siamo confrontati, in modo convinto, come una grande comunità. E abbiamo ritrovato spirito, sebbene non avessimo mai perso la forza, né il coraggio”, scrive Di Maio.

Il ministro del Lavoro ha fatto mea culpa su alcuni specifici punti: “Ci siamo detti che ora è importante fare uno scatto, trovare un’organizzazione più adeguata, dare più spazio e ascolto ai territori, ultimamente abbandonati. E di questo mi scuso ancora una volta personalmente. Sono io per primo che me ne assumo le responsabilità”.

Poi però il vicepremier ha suonato la carica: “Ma la verità è sempre la stessa: quando pensano di averci abbattuto, noi torniamo più forti di prima. Noi rialziamo sempre la testa!”

Di Maio ha accusato la stampa di diffondere fake news sul Movimento, e in particolare sul suo rapporto con Alessandro Di Battista: “Leggo falsità ovunque. Falsità che hanno il solo scopo di dividerci. Falsità sul rapporto tra me e Alessandro. Parole che io non ho mai pronunciato (come ad esempio “dov’era lui? Scompare, si fa pregare, poi si presenta così, a due giorni dal voto a fare il predicatore…”). È sempre la stessa storia, che si protrae da anni. Noi contro tutti, tutti contro di noi. È un meccanismo collaudato, ma noi non cediamo di un centimetro. Alessandro è un fratello e un compagno di viaggio, così come lo è Roberto e lo sono molti altri”.

Il vicepremier è pronto alla sfida: “Già l’ho detto: il MoVimento 5 Stelle non perde mai: o vince o impara. E adesso stiamo ripartendo. Torneremo più forti di prima, ve lo assicuro. Torneremo più forti degli altri e cambieremo davvero questo Paese, come abbiamo iniziato a fare in questo primo anno di governo!”.

