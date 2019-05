LETHAL WEAPON STREAMING 30 MAGGIO – Lethal Weapon, la serie ispirata alla saga cinematografica Arma Letale, va in onda con la terza stagione su Italia 1.

Il ciclo di episodi è ripreso il 22 maggio 2019 in prima serata e, per questo giovedì, sono previsti tre episodi di Lethal Weapon. La terza stagione è composta da 15 episodi ed è di fatto la più breve.

“La giustizia di Leo Getz”, “Un quadro completo” e “Panama”: questi sono i titoli dei tre episodi previsti per questa sera. Nel primo, vediamo i nostri protagonisti tormentati dalle scelte del passato. Nel secondo episodio subentra un furto d’opere d’arte, mentre nel terzo Cole rincontrerà Barnes e insieme dovranno lavorare a una rapina in banca.

Tutte le anticipazioni nel dettaglio di Lethal Weapon, dalla quarta alla sesta puntata

Ma dove vedere Letha Weapon? Ve lo diciamo noi.

Lethal Weapon streaming 30 maggio | Dove vedere in tv

Italia 1 manda in prima serata la terza stagione di Lethal Weapon. I primi episodi sono andati in onda di mercoledì, mentre questo secondo appuntamento prenderà piede di giovedì. Italia 1 è disponibile al canale 6 del telecomando e anche al tasto 506 per la versione HD del vostro digitale terrestre.

Chi ha un abbonamento Sky, può trovare Italia 1 anche al tasto 106 del proprio decoder.

Lethal Weapon streaming 30 maggio | Dove vedere in streaming

Chi non può seguire in tv Lethal Weapon, può farlo anche tramite pc, smartphone e tablet grazie a MediasetPlay, la piattaforma streaming che permette di seguire in diretta i programmi in onda sui canali di Mediaset.

In più, se questa sera avete da fare e non potete seguire Lethal Weapon in diretta, vi farà piacere sapere che tramite la funzione on demand potrete recuperare la messa in onda degli episodi anche in un secondo momento.

Lethal Weapon andrà in onda giovedì 30 maggio 2019 in prima serata su Italia 1.

