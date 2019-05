LETHAL WEAPON ANTICIPAZIONI 30 MAGGIO – Lethal Weapon torna con la terza stagione su Italia 1. Giovedì 30 maggio 2019 arrivano nuovi episodi a intrattenere il pubblico con un buon poliziesco basato sulla serie Arma Letale.

Ideata da Matt Miller, la serie televisiva è andata in onda su FOX per tre stagioni per poi essere cancellata dalla propria emittente televisiva.

Italia 1, avendo già mandato in onda le prime due stagioni, adesso prosegue con la terza. Cosa aspettarsi dalle puntate di questa sera?

Lethal Weapon anticipazioni 30 maggio | La giustizia di Leo Getz

Il passato è pronto a bussare ancora una volta alla porta di Cole, mettendolo davanti a un ripensamento: è giusto il suo servizio nella CIA? Deve desistere?

Un nuovo omicidio manda in confusione Murtaugh, il quale s’interroga sulle azioni del passato: aveva imprigionato un sospettato ma, a causa del nuovo omicidio, inizia a mettere in dubbio la colpevolezza dell’uomo. Il nuovo caso permetterà anche a Leo Getz di occuparsi delle pratiche legali.

Lethal Weapon anticipazioni 30 maggio | Un quadro completo

In seguito a un furto d’opere d’arte, Cole e Murtaugh indagano sul caso ma Cole è distratto. Non può fare a meno di pensare al fatto che Natalie potrebbe diventare la moglie di Andy.

Durante l’indagine, Wesley riesce a creare una certa sintonia con Layla, la mente criminale dietro la rapina, e si travestirà da federla per portare a termine la missione. Trish anche fa una scoperta interessante: suo padre non ha mai venduto la barca.

Lethal Weapon anticipazioni 30 maggio | Panama

Il terzo e ultimo episodio della serata è intitolato “Panama” ed è incentrato su una rapina in banca, che inpone a Cole di rivedere Barnes, il suo ex mentore. Insieme, si metteranno sulle tracce di un federale corrotto della CIA, ma l’agente dovrà anche gestire la scomparsa di Sofia, la moglie di un bersaglio ucciso in passato.

Roger decide d’indagare su un nuovo cliente di Trish che poi scoprirà essere un poliziotto sotto copertura.

Lethal Weapon vi aspetta su Italia 1.

Ecco dove vedere Lethal Weapon questa sera