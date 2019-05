La Notte dei Re streaming live e diretta tv: dove vedere l’evento del Foro Italico | 2 giugno 2019

LA NOTTE DEI RE STREAMING TV – Domenica 2 giugno alle ore 21 allo stadio del Tennis del Foro Italico va in scena la Notte dei Re, l’evento sportivo che vedrà sfidarsi Totti e Figo con le rispettive squadre.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SU LA NOTTE DEI RE

Un evento unico in cui i re del calcio mondiale si sfideranno per sostenere l’Ospedale Bambino Gesù. Ma dove sarà possibile vedere la Notte dei re in tv? E in live streaming? Di seguito tutte le risposte nel dettaglio:

La Notte dei Re: dove vederla in tv e live streaming

La Notte dei Re sarà visibile in tv, sia in chiaro sia via satellite. L’evento sportivo che vedrà sfidarsi Totti e Figo sarà trasmesso in diretta su Tv8 (in chiaro, gratis) e Sky sul canale Sky Sport Uno.

La gara sarà preceduta e seguita da ampi pre e post partita con diverse interviste ai protagonisti. Per l’intera giornata di domenica 2 giugno, inoltre, Sky Sport 24 curerà le fasi di avvicinamento all’evento, con notizie e approfondimenti dal Foro Italico, garantendo dunque una copertura completa.

L’evento sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma – riservata agli abbonati Sky – SKYGO, che permette di seguire i programmi della tv satellitare tramite pc, tablet e smartphone.

La Notte dei Re streaming live | Le formazioni

Ma quali sono le formazioni? Quali giocatori prendereanno parte alla Notte dei Re? Partiamo dalla formazione scelta da Francesco Totti. L’ex capitano della Roma punta su quattro ex giallorossi: Damiano Tommasi, Simone Perrotta, Luca Toni e Antonio Cassano. Totti e Cassano torneranno dunque a fare coppia dopo le cinque stagioni passate insieme alla Roma.

Dall’altra parte Figo punta su una spina dorsale interista, affidandosi a Julio Cesar tra i pali e a Esteban Cambiasso per il centrocampo. Con loro il francese Robert Pires, Campione del Mondo e d’Europa con la Francia rispettivamente nel 1998 e nel 2000. In difesa Michel Salgado, suo compagno di squadra al Real Madrid. Nomi stellari che si aggiungo a quelli di Aldair, Candela, Materazzi, Peruzzi, Pirlo, Roberto Carlos e Vitor Baia.

Ecco quindi le formazioni de La Notte dei Re:

LA SQUADRA DI TOTTI: Peruzzi, De Sanctis, Zambrotta, Aldair, Chivu, Cassetti, Candela, Perrotta, Tommasi, Aquilani, Pizarro, Pirlo, Cassano, Toni, Borriello.

LA SQUADRA DI FIGO: Julio Cesar, Vitor Baia, Salgado, Hierro, Materazzi, Roberto Carlos, Cambiasso, Stankovic, Mendieta, Simao, Pires, Crespo, Nuno Gomes, Kluivert.