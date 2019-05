IL GIUDICE MESCHINO STREAMING – Il giudice meschino è una fiction in onda su Rai 1, composta da due episodi e tratta dall’omonimo romanzo di Mimmo Gangemi.

Protagonista della vicenda è Alberto Lenzi, un PM di Reggio Calabria costretto a indagare sull’omicidio del suo collega Giorgio Maremmi. A interpretare Lenzi è Luca Zingaretti, noto volto del piccolo schermo per aver interpretato dal 1999 il Commissario Montalbano.

Tutto quello che c’è da sapere su Il giudice meschino

Di cosa parla Il giudice meschino? L’omicidio di Giorgio Maremmi rimette in riga Alberto Lenzi, un anti eroe conosciuto per la sua pigrizia. Avviate le indagini sul caso Maremmi, Lenzi non vuole appoggiare l’idea del suo superiore – secondo il quale Maremmi è stato ucciso per un torto alla ‘ndrangheta – e segue un’altra pista andando a parlare con un boss dell’antica organizzazione ormai in prigione da un bel po’.

Ma dove seguire Il giudice meschino? Ve lo diciamo noi.

Il giudice meschino streaming | Dove vedere in tv

Il giudice meschino è una miniserie composta da due episodi andata in onda per la prima volta nel 2014. Nel 2019, Rai 1 la ripropone in prima serata prendendo il posto delle puntate in replica di Montalbano. Rai 1 è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD.

Tutto sulla trama de Il giudice meschino

Se avete un abbonamento Sky, potete trovate il canale al tasto 101 del vostro decoder.

Il giudice meschino streaming | Dove vedere in diretta streaming

Il giudice meschino può essere seguito anche in streaming grazie a RaiPlay. La piattaforma permette di seguire la fiction tramite smartphone, pc e tablet in modo del tutto gratuito previa registrazione. Potete accedere anche tramite facebook. Inoltre, se questa sera avete da fare, potete anche recuperare Il giudice meschino dopo la messa in onda di questa sera.

Il giudice meschino vi aspetta alle 21:25 su Rai 1 giovedì 30 maggio 2019.

Il cast completo de Il giudice meschino