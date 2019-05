IL GIUDICE MESCHINO RAI 1 – Rai 1 non ne ha mai abbastanza di Luca Zingaretti in tutte le sue salse. L’attore è stimato soprattutto per il ruolo da protagonista ne Il Commissario Montalbano, ma la sua carriera ha fatto spazio anche ad altre fiction come quella in onda giovedì 30 maggio 2019.

Il giudice meschino è una miniserie televisiva tutta made in Italy, è diretta da Carlo Carlei ed è composta da due episodi. La prima volta che è andata in onda è stato nel 2014, ogni puntata è composta da 100 minuti.

La fiction è tratta dal romanzo “La verità del giudice meschino”, edito da Garzanti e scritto da Mimmo Gangemi.

Il giudice meschino Rai 1 | Trama

Alberto Lenzi è un Pubblico Ministero alla procura di Reggio Calabria. La sua fama non è delle migliori: è conosciuto come un uomo pigro, indolente, amante della bella vita per perdere tempo dietro il lavoro.

Lenzi ha un figlio di otto anni, Enrico, che avverte più come un peso che come un grande implemento della sua vita. Aveva una moglie, dalla quale si è separato, e ha una relazione clandestina con Marina, maresciallo dei carabinieri con la quale lavora. Insomma, Alberto Lenzi non si fa mancare niente.

La sua routine viene spezzata da un tragico evento: Giorgio Maremmi, suo collega magistrato e caro amico, viene ucciso. Questo è il fattore scatenante della vicenda. Alberto smette di oziare, si rimbocca le maniche e si getta a capofitto nel lavoro con un solo obiettivo: trovare chi ha ucciso il suo amico.

Secondo Giacomo Fiesole, pubblico ministero incaricato delle indagini, la soluzione è semplice. Poche ore prima di morire, Maremmi aveva avviato una requisitoria contro Francesco Manto, esponente di medio livello della ‘ndrangheta locale. Questo, dopo la condanna, l’aveva minacciato di morte. A uccidere Maremmi potrebbe essere stato il fratello latitante di Manto, Antonio.

Ma Alberto Lenzi non è assolutamente convinto di questa pista, né dei metodi di lavoro di Fiesole con il quale più volte in passato ha avuto attriti. Insieme a Marina e all’ispettore Brighi, Lenzi conduce le proprie indagini.

Grazie all’intervento di Don Mico Rota, un anziano boss della vecchia ‘ndrangheta in detenzione da tanti anni, Lenzi capisce che un nuovo boss sta cercando di salire al vertice dell’organizzazione criminale. Pasquale Rezza è il suo nome.

Tramite l’interrogatorio di Don Mico, Alberto scopre anche che il suo collega deceduto stava indagando in segreto su un traffico di rifiuti tossici. Lenzi è sempre più vicino alla verità, ma la nuova ‘ndrangheta ha un messaggio per lui che non tarda ad arrivare.

Il giudice meschino Rai 1 | Cast

Il cast de Il giudice meschino è composto da volti più o meno conosciuti del grande e piccolo schermo. A interpretare il protagonista Alberto Lenzi è Luca Zingaretti, un attore che forse non ha neanche bisogno d’introduzioni perché la sua fama è dovuta a Salvo Montalbano, il personaggio nato dalla penna di Andrea Camilleri e divenuto un’icona del piccolo schermo con la serie Il commissario Montalbano.

Quello di Alberto Lenzi era un ruolo che inizialmente l’attore romano non avrebbe voluto interpretare: “Ci voleva la storia di Gangemi e un regista come Carlei per convincermi a interpretare un altro investigatore espresso di una terra del Sud infestata dalla malavita dopo Montalbano. Ho accettato questa sfida perché qui c’è una storia legata all’attualità che investe tutto il nostro territorio, non solo la terra dei fuochi, e una vicenda umana. Mi ha sempre commosso raccontare una persona che lascia andare la propria vita e all’improvviso succede qualcosa che gli fa decidere di riappropriarsene”, ha dichiarato Zingaretti.

Del suo personaggio ha raccontato: “A me ha sempre commosso raccontare i momenti in cui un essere umano smette di decidere della propria vita e segue la corrente. Poi qualcosa gli attraversa la strada e si sveglia, come in un incantesimo. E Lenzi, ad un certo punto, decide di tornare in pista. Per questo della fiction non sono solo contento ma fiero”.

Al suo fianco, vediamo Luisa Ranieri nelle vesti del maresciallo dei carabinieri Marina Rossi con la quale il protagonista ha una relazione clandestina. Luisa ha recitato anche in altre miniserie come “Cefalonia”, “Boris”, “Amiche mie”, £Gli anni spezzati” e “Luisa Spagnoli”.

Nel cast de Il giudice meschino compare anche Gioele Dix, che interpreta il collega di Lenzi ucciso Giorgio Maremmi. Dix ha recitato nei film “Ora e per sempre”, “Pazze di me”, “Confusi e felici” e “Sono tornato”.

Andrea Tidona invece interpreta il pubblico ministero Giacomo Fiesole, mentre Paolo Briguglia interpreta l’ispettore Brighi.

Infine, Maurizio Marchetti interpreta il boss don Mico Rota, mentre Claudio Castrogiovanni interpreta Pasquale Rezza, l’emergente boss della ‘ndrangheta.

Il giudice meschino Rai 1 | Il romanzo da cui è tratto

Il giudice meschino è tratto dall’omonimo romanzo pubblicato nel 2009 e scritto da Mimmo Gangemi. Autore di gialli, Gangemi ha un debole per i polizieschi ambientati in Calabria e questo volume è seguito da altri due: “Il patto del giudice” nel 2013 e “La verità del giudice meschino” del 2015.

Il giudice meschino Rai 1 | Streaming

Ma dove vedere Il giudice meschino? La miniserie va in onda su Rai 1 giovedì 30 maggio 2019 con Luca Zingaretti come protagonista. Dopo aver intrattenuto il pubblico italiano con dieci episodi in replica di Montalbano, Zingaretti non vuole ancora salutare la Rai e quindi si cala nelle vesti di un altro rappresentante della legge. Chi non può seguire Il giudice meschino in tv, può farlo in diretta streaming con RaiPlay.

Il giudice meschino vi aspetta giovedì 30 maggio 2019 alle ore 21:25 su Rai 1.

