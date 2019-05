Governo news 30 maggio | Conte | Salvini | Di Maio | Lega | M5S | Rousseau | Voto

GOVERNO NEWS 30 MAGGIO – È il giorno della votazione della piattaforma Rousseau sulla leadership di Luigi Di Maio.

Il capo politico del Movimento Cinque Stelle, sotto processo dopo il pessimo esito delle elezioni europee, ha deciso di rimettersi al voto degli iscritti M5s.

Il Movimento Cinque Stelle alle Europee si è fermato al 17 per cento dei consensi. Le votazioni sulla piattaforma Rousseau si terranno dalle ore 10 alle ore 20. In serata verranno diffusi i risultati.

Già da martedì alcuni esponenti grillini si erano scagliati contro di Maio, tra cui il senatore Gianluigi Paragone, che è arrivato a rassegnare le sue dimissioni da parlamentare.

Grillo difende Di Maio – Il fondatore del Movimento Cinque Stelle Beppe Grillo ha difeso Di Maio alla vigilia del voto sulla piattaforma Rousseau.

“La diffusione di dichiarazioni che discutono della delusione scaturita dalle urne, come se fosse un calo delle vendite per una multinazionale, è un ferita per me” scrive Beppe Grillo sul suo blog.

“Luigi non ha commesso un reato, non è esposto in uno scandalo di nessun genere. È già eccessiva questa giostra di revisione della fiducia. Deve continuare la battaglia che stava combattendo prima”.

La lettera dell’Ue – Il fronte interno non è l’unico a destare preoccupazione. Oggi infatti è arrivata anche la lettera della Commissione Ue sui conti pubblici italiani. Il Governo ha due giorni di tempo per rispondere (Qui la notizia)

Bonafede: “Totale fiducia in Di Maio” – Anche il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha confermato la sua fiducia nei confronti di Luigi Di Maio, la cui leadership in queste ore è messa in discussione. Motivo per cui lo stesso vicepremier ha chiesto un voto sulla piattaforma Rousseau sul suo ruolo di capo politico.

Interpellato dai giornalisti sull’argomento a margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario forense, Bonafede ha risposto: “Mi sembra scontato. Confermo la mia totale fiducia. Si vince e si perde tutti insieme”.

Governo news | Caso Rixi

All’ordine del giorno c’è anche il caso di Edoardo Rixi, il deputato leghista e vicepremier alle Infrastrutture e ai Trasporti indagato per la vicenda delle cosiddette ‘spese pazze’ alla Regione Liguria e che rischia una condanna (la sentenza è attesa per oggi).

Il vicepremier Luigi Di Maio già prima delle Europee aveva chiarito che in caso di condanna avrebbe chiesto le dimissioni di Rixi, come già successo con Armando Siri. La posizione è stata ribadita anche da altri esponenti, come l’ex deputato Alessandro Di Battista e il sottosegretario Stefano Buffagni. “La Lega dica se vuol far saltare il contratto”, ha detto il primo. “Il Movimento deve ribadire con forza la propria identità e le proprie proposte all’interno delle istituzioni. C’è un contratto di governo e quello si rispetta, e prevede che componenti del governo condannati escano”, ha dichiarato il secondo.