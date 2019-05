Giro d’Italia 2019 18 tappa | Oggi | Presentazione | Altimetria | Difficoltà

GIRO D’ITALIA 2019 18 TAPPA – Oggi, giovedì 30 maggio 2019, prende il via la diciottesima (18) tappa del Giro d’Italia 2019, giunto alla sua 102esima edizione. Che tappa sarà? Vediamo insieme la presentazione, l’altimetria e le difficoltà:

Quella di oggi sarà una tappa di pianura praticamente tutta in discesa. Dopo una blanda salita fino al Valico di Cimabanche lunga discesa fino a Ponte nelle Alpi dove si affronta il facile GPM di Pieve d’Alpago. Segue una lunga discesa fino a Conegliano dove inizia l’ultimo tratto interamente in pianura su strade abbastanza ampie e rettilinee fino all’arrivo.

Ultimi 10 chilometri tutti piatti con alcune curve ad angolo retto su strade larghe e ben pavimentate. Rettilineo finale in asfalto di 2000 metri largo 7.5 metri.

Giro d'Italia 2019 18 tappa | Altimetria

Di seguito l'altimetria della 18 (diciottesima) tappa del 102esimo Giro d'Italia:

Dove vedere il Giro d’Italia 2019 in tv o live streaming? Tutte le tappe del Giro 2019 andranno in onda in chiaro, gratis, su Rai 2 e via satellite su Eurosport.

Giro d’Italia | La classifica al via della 18 tappa

Di seguito la classifica dopo la 17 tappa del Giro d’Italia 2019 andata in scena ieri:

1 CARAPAZ Richard MOVISTAR TEAM 74h 48’ 18” 0’ 00”

2 NIBALI Vincenzo BAHRAIN – MERIDA 74h 50’ 12” 01’ 54”

3 ROGLIC Primoz TEAM JUMBO – VISMA 74h 50’ 34” 02’ 16”

4 LANDA MEANA Mikel MOVISTAR TEAM 74h 51’ 21” 03’ 03”

5 MOLLEMA Bauke TREK – SEGAFREDO 74h 53’ 25” 05’ 07”

6 LOPEZ Miguel Angel ASTANA PRO TEAM 74h 54’ 35” 06’ 17”

7 MAJKA Rafal BORA – HANSGROHE 74h 55’ 06” 06’ 48”

8 YATES Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 74h 55’ 31” 07’ 13”

9 SIVAKOV Pavel TEAM INEOS 74h 56’ 39” 08’ 21”

10 FORMOLO Davide BORA – HANSGROHE 74h 57’ 17” 08’ 59”

