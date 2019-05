GIOVANNI VERNIA CHI È – Giovanni Vernia è conosciuto per essere un comico di Zelig. Attore, comico, conduttore radiofonico, ma anche regista e dj producer italiano, Vernia è nato a Genova e ha partecipato a diversi programmi televisivi.

Ad esempio, giovedì 30 maggio 2019 parteciperà a All Together Now in qualità di ospite speciale andando a comporre la giuria del Muro.

Cosa sappiamo di Giovanni Vernia? Vediamolo insieme.

Giovanni Vernia chi è | Carriera

Nato il 23 agosto 1973 da madre siciliana e padre pugliese, Vernia ha vissuto a Genova fino a 26 anni. Si è laureato in ingegneria elettronica con il massimo dei voi, dopodiché si è trasferito a Milano in cerca di lavoro e viene assunto dall’Accenture (multinazionale di consulenza statunitense). In parallelo continua a coltivare la passione per la comicità e s’iscrive alla Scuola Teatrale d’Improvvisazione Comica partecipando a numerosi laboratori.

Il suo primo importante personaggio nasce nel 2007: Jonny Grove è una parodia di quei ragazzi che vivono di notte nelle discoteche e il successo è talmente grande da meritare un posto in tv, dapprima con Zelig Off e poi con Zelig. Nel 2008, è uscito il suo singolo “essiamonoi”.

Nel 2010, Vernia è stato il primo ospite comico invitato al Festival di Sanremo. Nel 2013 è tornato a Zelig imitando Fabrizio Corona, mentre nel 2016 ha lanciato Gianluca Vacchi, una nuova parodia che ha attecchito nel web.

Quali sono i personaggi interpretati da Giovanni Vernia? Gianluca Vacchi, Fabrizio Corona, Jovanotti, Jonny Groove, Marco Mengoni, Mika, Pif, Fedez, Robert De Niro, Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Matteo Salvini, Claudio Baglioni, Vasco Rossi e Ignazio Boschetto de Il Volo.

Nel 2018, Giovanni Vernia ha partecipato a Tale e Quale Show. mentre nel 2019 ha preso parte come giurato alla seconda edizione di Sanremo Young.

Inoltre, ha recitato nei film “Ti stimo fratello” e “Mai stati Uniti”.

Nel 2998 ha anche pubblicato il libro “Essiamonoi (O no?)”.

Giovanni Vernia inoltre è molto attivo sui social, sia su Facebook che su Instagram.