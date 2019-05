Fabio Rovazzi non perde tempo: la nuova fidanzata è Kokeshi (del giro di Fedez)

Fabio Rovazzi nuova fidanzata

Lo avevamo lasciato appena qualche settimana fa piangente dopo la fine della relazione con la modella Karina, ma ora Fabio Rovazzi è pronto a ricominciare. Su Instagram, lo youtuber e cantante ha annunciato la sua nuova storia d’amore con Karen Kokeshi.

Fabio Rovazzi nuova fidanzata | L’annuncio

Youtuber come lui, Kokeshi – che fuori dai social si chiama Karen Rebecca Casiraghi – conta su Instagram ben 542mila follower. Lui, invece, sul social delle foto sfiora il milione e mezzo di supporters. La foto con cui Fabio Rovazzi annuncia l’inizio della nuova relazione con Kokeshi in una manciata di ore ha raggiunto i 120mila like. “Questa roccia è scomodissima”, si legge nella didascalia che accompagna lo scatto.

Lei riprende la foto e sul suo account riceve 194mila like. Accanto alla foto un cuoricino che spazza via ogni dubbio sul rapporto che lega i due youtuber. Kokeshi fa parte dell’etichetta di Fedez Newtopia. Classe 1994, la giovane Casiraghi è entrata a far parte del mondo di YouTube nel 2009. La fama è arrivata nel 2016 quando Kokeshi ha iniziato ad attirarsi la simpatia di molti con il suo stile ironico e la sua personalità irriverente.

Fabio Rovazzi nuova fidanzata | I commenti dei fan

Tanti i commenti che i fan sia di Fabio Rovazzi che della nuova fidanzata hanno lasciato sotto ai post su Instagram: “Grande Fabio, ti sei messo con il sogno erotico d’Italia. Complimenti”, si legge sotto al post dello youtuber. “Sicuramente lei è più Karina”, continuano i fan. E ancora: “Secondo me è solo uno spoiler del video del tormentone dell’estate firmato Rovazzi”, “Che crossover!”, “Non ci posso credere neanche se lo vedo!”, scrive qualcun altro. “Sono sconvolta!”, si legge ancora.

“Grande Fabio! Simpatia anche nel dichiarare una relazione! Numero uno!”, scrive un fan in un altro commento. “Quindi il nome della vostra coppia sarà ‘Kokazzi’?”, ironizza qualcun altro. E ancora stupore: “Sono confuso… Da lei mi aspettavo un tipo diverso”, “Ma piuttosto gustati una buonissima mela succosa in spiaggia, non quella pera de omo”.

I due youtuber hanno rivelato di fare coppia fissa da circa un mese. Il settimanale Chi li aveva fotografati insieme in giro per Milano negli ultimi tempi. I due si sarebbero conosciuti a una première cinematografica a Milano alcuni mesi fa, ma la relazione è nata solo dopo la fine delle precedenti storie di entrambi.

