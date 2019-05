Elettra Lamborghini visita un Sexy Shop, ecco cosa’ha combinato | VIDEO

Giornata alternativa per Elettra Lamborghini, che ieri mercoledì 29 maggio ha postato una serie di Storie su Instagram in cui si mostra in un sexy shop circondata da un mare di peni di plastica in compagnia del suo migliore amico.

Visibilmente divertiti dalla situazione, i due hanno esplorato la merce esposta sui muri prima di fare la loro scelta. Fino all’ultimo, la giovane ereditiera di Ferruccio Lamborghini, Elettra, è stata indecisa su quale modello di vibratore acquistare: “Ragazzi quale prendo? Io non ne ho proprio idea”

Alla fine, la 25enne giudice di The Voice ha optato per un pene di gomma dall’aspetto decisamente realistico e con la particolarità di essere adesivo alla base, così che, una volta arrivata a casa, Elettra si è divertita ad appenderlo alle pareti.

The Voice of Italy 2019, le anticipazioni sulla puntata in onda questa sera | Semifinale

L’idea della gita al Sexy Shop è venuta ad Elettra Lamborghini e al suo migliore amico durante un pranzo organizzato da quest’ultimo. La gita è stata documentata sui social dall’arrivo di fronte al negozio di articoli erotici fino allo scambio di messaggi fra i due amici, che si sono raccontati “le loro prime impressioni” sull’acquisto piccante.

“Mi sono pentita di averlo comprato, non ho dormito tutta la notte, mette scompiglio in casa!” ha scritto la cantante del tormentone spagnolo Pem Pem.

Certo, il fatto di recarsi in un Sexy Shop, da soli o in compagnia di amici, non rappresenta nulla di anomalo di per sé: un’indagine di mercato di Mysecretcase pubblicata dal Corriere della Sera nell’aprile 2018 ha rilevato che in tutto il mondo il 40 per cento delle donne fra i 20 e i 45 anni utilizza i sex toys per masturbarsi (si tratta addirittura del 300 per cento in più rispetto al 2016).

A sorprendere, forse, è la scelta di farlo sapere sui social, visto che, si sa, gli “odiatori da tastiera” spesso non attendono altro che un buon motivo per insultare e ridicolizzare il prossimo su Instagram e Facebook. Si tratta allora di una provocazione? Di esibizionismo? O di semplice goliardia? Solo Elettra Lamborghini lo sa.

In una recente intervista per Tu Style, la giudice di The Voice aveva dichiarato di essere una brava ragazza e si era definita come “quasi una suora”:

“Chi mi conosce sa che sono una brava ragazza, quasi una suora, specie da quando mi sono avvicinata alla religione”, aveva detto, per poi aggiungere di parlare spesso con Dio e di ottenere anche delle risposte.

The Voice of Italy 2019: tutto quello che c’è da sapere sulla semifinale della nuova edizione del talent di Rai 2

Pochi giorni fa, Elettra Lamborghini ha fatto visita al reparto pediatria dell’ospedale Rizzoli per intrattenere i bambini ricoverati. “La ragione di tutto ciò che faccio… ecco cosa voglio poter fare con la mia musica”, aveva scritto la giovane sul suo account Instagram.

Martedì 28 maggio Elettra Lamborghini ha inoltre dato un annuncio importante su Instagram: il suo primo album uscirà il prossimo 14 giugno e si chiamerà Twerking Queen.

Elettra Lamborghini: ecco chi è l’ereditiera e coach del talent The Voice

Elettra Lamborghini svela il suo rapporto con Dio: “Io parlo e lui mi risponde”

Elettra Lamborghini lancia il suo nuovo album su Instagram (con tanto di twerking) | Video

The Voice of Italy 2019, le anticipazioni sulla puntata in onda questa sera | Semifinale