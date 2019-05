Crisi Governo | Governo news | Di Maio news | M5s news | Salvini news

Crisi Governo – Il risultato delle elezioni europee ha aperto uno scontro interno al Movimento 5 stelle, culminato il 29 maggio 2019 nell’annuncio da parte di Luigi Di Maio di un voto sulla sua leadership. Oggi, 30 maggio, si tiene il voto su Rousseau (Qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul caso).

La giornata di oggi è caratterizzata da due eventi importanti per la tenuta del governo, e da tenere in considerazione nell’ambito di una eventuale crisi della maggioranza: il caso Rixi e il voto su Rousseau.

Crisi all’interno di M5s: Di Maio chiede il voto su Rousseau

Governo news – L’esito della consultazione online potrebbe causare una crisi di Governo. Il voto infatti arriva in un momento particolarmente delicato: sulla scia del successo elettorale, il vicepremier leghista Matteo Salvini preme per avere maggiore potere rispetto al suo alleato. (Qui le ultime notizie sul governo)

Chi difende Di Maio e chi chiede un passo indietro

A un anno dall’insediamento dell’esecutivo guidato da Giuseppe Conte, non sembra così improbabile una crisi di governo.

Matteo Salvini: “O si va avanti con questa squadra o si torna al voto”

M5s news | Il commento del premier Conte

“Ho incontrato questa mattina, dapprima il Vicepresidente Salvini e successivamente, il Vicepresidente Di Maio. Con entrambi ho avuti lunghi colloqui, che hanno costituito l’occasione per scambiare alcune valutazioni sugli esiti dell’ultima consultazione elettorale, sulla nuova composizione del Parlamento europeo e sulle procedure di nomina nelle Istituzioni europee”. Lo afferma il premier Giuseppe Conte in una nota.

Poi il presidente del Consiglio ha sottolineato gli impegni presi nel contratto di governo e ancora da portare a termine: “Il Governo del cambiamento deve ancora completare buona parte del suo programma. Ho elaborato un’agenda fitta di misure e provvedimenti da attuare che ci impegnerà per il resto della legislatura. Ho chiesto a entrambi i Vicepresidenti di accelerare i confronti e le valutazioni che sono in atto nell’ambito di ciascuna forza politica, in modo da poter ripartire già nei prossimi giorni con chiarezza di intenti e determinazione di risultati”, ha detto Giuseppe Conte.

M5s news | Il voto su Rousseau

Di Maio news – Gli iscritti alla piattaforma Rousseau, che rappresentano la base del Movimento, sono chiamati a esprimere il proprio parere sul ruolo di capo politico del vicepremier il 30 maggio, dalle 10 alle 20.

La domanda per gli utenti è: “Confermi Luigi Di Maio come capo politico del Movimento 5 Stelle?”.

L’annuncio del voto era stato dato dallo stesso leader M5s sul Blog delle Stelle: “Chiedo di mettere al voto degli iscritti su Rousseau il mio ruolo di capo politico, perché è giusto che siate voi ad esprimervi. Gli unici a cui devo rendere conto del mio operato”. (Qui gli aggiornamenti sul caso)

Crisi Governo | Le dimissioni di Paragone

Ad acuire lo scontro all’interno del Movimento e a dare un segnale forte contro la leadership di Di Maio è stato il senatore Gianluigi Paragone.

M5s, il senatore Paragone annuncia le sue dimissioni

Paragone attacca Di Maio: “Non può ricoprire 3-4 incarichi”

L’esponente dei 5 Stelle il 29 maggio ha consegnato al capo dei 5 Stelle le sue dimissioni dopo aver criticato l’elevato numero di incarichi nelle mani di Di Maio.

M5s news | Gli attacchi interni

Paragone non è stato l’unico ad attaccare il leader pentastellato. A chiedere a Luigi Di Maio di rinunciare a una delle sue cariche per risolvere la crisi del movimento è stato anche la senatrice M5S Elena Fattori.

Di Maio news – Il problema quindi sembra risiedere principalmente nel numero di cariche che Luigi Di Maio ricopre e che non gli permettono di gestire il Movimento e di risolverne i problemi.

Le elezioni europee hanno infatti evidenziato un crollo della base dei 5 Stelle, penalizzati non solo dall’astensionismo ma anche da un cambio di preferenza di molti elettori.