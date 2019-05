Cittadella Verona streaming live e diretta tv: dove vedere la finale playoff d’andata della Serie B

CITTADELLA VERONA STREAMING TV – Questa sera, giovedì 30 maggio 2019, alle ore 20,45 allo stadio Tombolato (piccolo impianto da 7 mila posti) si gioca la finale d’andata dei playoff della Serie B 2018 2019 tra Cittadella e Verona. Domenica 2 giugno il ritorno.

La promozione in Serie A si deciderà già oggi? O regnerà l’equilibrio in vista della sfida di ritorno? Appuntamento alle 20,45 per la risposta.

Dove vedere Cittadella Hellas Verona in tv? E in live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

La finale tra Cittadella e Verona verrà trasmesso in chiaro (gratis) su Rai 3 e in diretta su Dazn, il servizio di streaming arrivato quest’anno in Italia, che per ogni giornata tre offre incontri del campionato di Serie A, tutte le partite di Serie B, in HD e da diversi dispositivi (qui abbiamo spiegato nei dettagli come funziona).

L’abbonamento a Dazn ha un costo di 9,99 euro mensili e consente di seguire eventi calcistici e di altri sport da diversi di dispositivo connesso ad Internet, come smart tv, smartphone, tablet, Pc, Mac, game console come Xbox One e PlayStation 4.

Una volta scaricata l’app, o una volta connessi al sito, gli abbonati possono seguire le partite in esclusiva in esclusiva diretta, in streaming live, ma hanno a portata di clic anche gli highlights on demand. Oltre a Serie A e Serie B Dazn consente di seguire anche Liga, Ligue 1, Coppa di Lega Inglese, Coppa d’Africa, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, UFC, MLB ed NHL.

L’app e il sito non sono comunque l’unico modo per avere accesso alle dirette esclusive di Dazn. Si può accedere al servizio anche attraverso altri servizi come Sky Q e l’offerta streaming di Mediaset. Sky Q è un servizio di Sky che dà la possibilità agli abbonati di usufruire dei servizi del proprio abbonamento da più televisori e dispositivi portatili. E da Sky Q è possibile accedere anche a Dazn, dalla sezione app.

Contemporaneamente Mediaset consente di assistere, sempre in diretta, ai match di Dazn attraverso servizi streaming come Premium Play, Premium Online e Infinity. Precisamente, come spiega il sito ufficiale, i clienti Premium che hanno un pacchetto calcio attivo hanno incluso nel loro abbonamento anche l’accesso alla visione di tutti i contenuti offerti dalla piattaforma Dazn, senza costi aggiuntivi. Ogni abbonato di Infinity invece, come indica anche in questo caso il sito ufficiale del servizio, può integrare il suo piano inserendo anche Dazn, ma con un costo aggiuntivo.

Ricordiamo, per chi ama seguire il calcio via Internet dai suoi dispositivi mobili, che su Tpi abbiamo già elencato tutti i siti legali dove vedere le partite di calcio in streaming, in diretta, con un’ottima qualità dell’immagine.

La doppia sfida tra Cittadella ed Hellas Verona stabilirà la terza promossa in Serie A dopo Brescia e Lecce. Il regolamento della finale playoff prevede che si disputino gare di andata e ritorno, quest’ultima in casa della meglio classificata in campionato. In caso di parità di punteggio dopo 180 minuti si tiene conto della differenza reti nelle due partite, in caso di ulteriore parità viene considerata vincente la squadra meglio posizionata in classifica al termine del campionato. Visto che le due squadre non hanno chiuso il campionato con gli stessi punti in classifica, la gara di ritorno non prevede tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.