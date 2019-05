🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Ascolti tv ieri sera 29 maggio 2019 | Dati Auditel | Share | Live Non è la D’Urso | Nemiche per la pelle | Chi l’ha visto

ASCOLTI TV 29 MAGGIO 2019 – MERCOLEDÌ – Grande serata televisiva quella di ieri, mercoledì 29 maggio. Soprattutto per gli amanti del gossip e del Prati-Gate: in ben due canali diversi, infatti, si parlava della storia del controverso matrimonio della soubrette. Seppur con tagli diversi.

Su Canale 5, infatti, c’era il solito appuntamento con Barbara D’Urso e il suo Live – Non è la D’Urso, concentrato soprattutto sulla vicenda di Pamela Prati e sugli intrecci tra Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Su Rai 3, invece, a Chi l’ha visto? si parlava di “truffe romantiche” avvenute tramite il web. E la Prati era proprio presente in studio.

Chi ha vinto, dunque, la serata degli ascolti tv? Bisogna anche considerare, come sempre, il peso di Rai 1 nella battaglia per l’audience: la prima rete nazionale mandava in onda un film, Nemiche per la pelle. Come è andato in termini di ascolti?

Ascolti tv 29 maggio 2019 | Chi ha vinto la serata

Alla fine, a vincere la serata degli ascolti tv è stata proprio Barbara D’Urso. Il suo Live-Non è la D’Urso, su Canale 5, è stato seguito da 3.184.000 persone, con uno share del 19 per cento.

Su Rai 1, il film Nemiche per la pelle ha ottenuto il 12 per cento di share, con 2.868.000 spettatori.

Su Rai 3, funziona la presenza di Pamela Prati nella trasmissione Chi l’ha visto?, che ottiene infatti 2.133.000 spettatori (9,9 per cento).

Molto bene Tv 8, grazie alla finale di Europa League tra Chelsea e Arsenal, in chiaro, vista da 2.588.000 spettatori (10,4 per cento).

Su Italia 1 Scontro tra titani si ferma a 1.254.000 ascolti (5,4 per cento). Su Rai 2, invece, il film Boston – Caccia all’uomo ha registrato 1.341.000 spettatori (5,8 per cento), mentre su Rete 4 l’approfondimento scientifico Freedom – Oltre il confine si accontenta di 1.042.000 persone all’ascolto e il 4,9 per cento di share.

Su La 7, infine, Lawrence d’Arabia ottiene il 2,4 per cento (423.000 spettatori).

Ascolti tv 29 maggio 2019 | Mercoledì | Access prime time | Auditel ieri sera

Su Rai 1, nella fascia Access prime time, torna a vincere I soliti Ignoti di Amadeus con 4.573.000 spettatori e il 18,2 per cento. Canale 5 con Striscia la Notizia ha registrato invece una media di 4.202.000 spettatori con uno share del 16,7 per cento.

Su Rai 2 l’approfondimento del Tg2 Post raccoglie il 3,8 per cento con 974.000 spettatori. Su Italia 1 la serie CSI ha registrato 1.024.000 ascolti con il 4,1 per cento.

Su Rai 3 Un posto al Sole ha appassionato 1.322.000 spettatori pari al 5,6 per cento. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 1.072.000 ascolti (4,6 per cento), mentre su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 1.895.000 spettatori (7,7 per cento).