ALL TOGETHER NOW STREAMING 30 MAGGIO – All Together Now torna questa sera giovedì 30 maggio con una nuova puntata. Si tratta della terza e il programma condotto da Michelle Hunziker e J-Ax vuole mettere al centro dell’attenzione la canzone.

Caratteristica del programma è il muro, la giuria composta da 100 esponenti del mondo musicale che avranno il compito di selezionare i concorrenti adatti alla finale.

Cosa aspettarsi dalla puntata del 30 maggio? Due nuovi ospiti, questo è certo. Si tratta di Paolo Jannacci, figlio del musicista Enzo venuto a mancare nel 2013, e del comico Giovanni Vernia.

Tutte le anticipazioni della puntata di questa sera di All Together Now

All Together Now streaming 30 maggio | Dove vedere in Tv

All Together Now va in onda su Mediaset alle ore 21:25 con Michelle Hunziker e J-Ax schierati in prima linea.

Canale 5 è disponibile al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre e anche al canale 505 per la versione HD. In più, chi ha un abbonamento Sky può trovare Canale 5 al tasto 105 del proprio decoder.

All Together Now streaming 30 maggio | Dove seguire in diretta streaming

All Together Now è disponibile anche per smartphone, tablet e pc grazie alla piattaforma MediasetPlay. Canale 5, così come gli altri canali Mediaset, può essere seguito in diretta streaming tramite questa piattaforma che mette a disposizione i propri contenuti in modo del tutto gratuito (previa registrazione sulla piattaforma, che può avvenire anche tramite Facebook).

Inoltre, se questa sera avete da fare e non potete seguire la diretta, potete recuperare tranquillamente in un secondo momento la puntata di All Together Now tramite la funzione on demand di MediasetPlay. State tranquilli, i contenuti di Canale 5 saranno a vostra disposizione anche domani.

Non dimenticate l’appuntamento di questa sera, 30 maggio 2019, alle 21:25 su Canale 5 con la terza puntata di All Together Now.



Tutto quello che c’è da sapere sul programma di Canale 5