ALL TOGETHER NOW CANALE 5 – All Together Now è il nuovo programma in onda su Canale 5.

Il nuovo appuntamento Mediaset parte in prima serata giovedì 16 maggio 2019 e Michelle Hunziker, la conduttrice, sarà affiancata da un personaggio molto amato dagli italiani e che bazzica da tempo nel mondo dei talent: J-Ax, l’ex frontman degli Articolo 31.

Reduce da due stagioni di The Voice, quest’anno J-Ax ha abbandonato la poltrona rossa di Rai 2 e ha scelto d’inseguire una nuova strada con Mediaset per dare spazio a nuova musica.

Il programma, che va in onda per sei puntate su Canale 5, è prodotto da Endemol Shine Italy ed è ospitato negli studi di Tor Cervara a Roma. Scopo del programma è far esibire gli aspiranti cantanti sul palcoscenico dinanzi un muro di 100 persone. Più persone si alzano, più alto sarà il punteggio del concorrente.

All Together Now Canale 5 | Anticipazioni terza puntata

Questa sera torna All Together Now con la terza puntata. Michelle Hunziker e J-Ax gestiranno nuovi concorrenti che tenteranno di far breccia nel cuore dei giudici del muro (composto da 100 esponenti del mondo della musica).

Ma quali ospiti speciali animeranno questa serata? Pare che All Together Now farà posto a due volti del mondo dello spettacolo.

Il primo è Paolo Jannacci, figlio del celebre musicista Enzo. Il secondo invece è Giovanni Vernia, comico conosciuto soprattutto per la sua partecipazione a Zelig.

Quali concorrenti passeranno anche questa fase di selezione? Lo scopriremo soltanto stasera su Canale 5.

All Together Now Canale 5 | Anticipazioni seconda puntata

Questa sera, 23 maggio 2019, torna All Together Now con la sua seconda puntata. Nuovi ospiti sono attesi nella grande giuria che costituisce il cuore del programma, condotto da Michelle Hunziker e J-Ax.

Tra gli ospiti di questa sera vi anticipiamo che ci sarà Fabio Rovazzi, Gessica Notaro, Gabriele Cirilli e i Legnanesi.

Quali concorrenti meriteranno il passaggio alla fase successiva? Non resta che collegarsi a Canale 5, alle 21:25, per il secondo appuntamento di All Together Now.

All Together Now Canale 5 | Anticipazioni prima puntata

Tutto pronto per All Together Now, il nuovo programma di Canale 5 diretto da Roberto Cenci che vede alla conduzione il duo Michelle Hunziker J-Ax.

Tanti concorrenti per questo programma che non è un talent show ma concede spazio alla musica. Una giuria di 100 membri analizzerà le performance e decreterà chi merita di proseguire nel gioco per arrivare alla finale (e portare a casa il montepremi).

Non perdetevi la prima puntata in onda giovedì 16 maggio alle ore 21:25 su Canale 5.

All Together Now Canale 5 | Il format

All Together Now è un franchise che in madrepatria inglese è condotto da Rob Beckett e Geri Halliwell (ex Spice Girls) e può contare su una formula televisiva semplice: ogni puntata vede dei concorrenti salire sul palcoscenico che poi verranno giudicati dai “100”, un panel composto da esperti del settore come cantanti, musicisti, dj, produttori, critici.

Lo studio avrà un muro alto otto metri composto da sei file di postazioni dove si schiereranno i giudici. I concorrenti dovranno esibirsi davanti al muro eseguendo un brano famoso e, se i giudici apprezzeranno, potranno alzarsi in piedi e cantare con il concorrente. L’obiettivo – difficile – è farli alzare tutti e 100. Cosa serve affinché ciò avvenga? Fare colpo e coinvolgerli tutti.

I giudici saranno tutti muniti di microfono, quindi il pubblico da casa potrà ascoltare qualsiasi commento sia quando il concorrente salirà sul palco sia durante l’esibizione.

50 concorrenti analizzati da 100 giudici, ma ci sarà soltanto un vincitore.

All Together Now è un programma per famiglie e soprattutto un gioco a premi. Cosa si vince? I cantanti possono vincere un premio di 50 mila euro.

“Qui non c’è da garantire nessun futuro e questo ha cancellato tutte le ansie e le paranoie che ho avuto nelle mie altre esperienze. Mi sono divertito perché il programma non punta sulla pesantezza della competizione, ma è un gioco a premi musicale”, ha dichiarato J-Ax a TV Sorrisi e Canzoni.

Alla semifinale arriveranno soltanto in 20, alla finalissima decimati ancor di più: 10 concorrenti si giocheranno la finale davanti a un muro di 100 giurati.

All Together Now Canale 5 | Conduttori

Lei svizzera, lui milanese. Michelle Hunziker e J-Ax uniranno le forze per condurre All Together Now. I due si sono conosciuti per la prima volta proprio per quest’occasione. “Ci siamo guardati e ci siamo detti: è mai possibile che siamo tutti e due in giro da 25 anni e non ci eravamo mai incontrati?”, ha dichiarato la Hunziker.

Cosa ne pensa Michelle di All Together Now? “La cosa che mi piace di questo programma è il clima che si è creato. E, soprattutto, non si è mai vista nella storia della tv italiana una giuria di 100 esperti di musica, tutti microfonati e tutti interessanti e divertenti. Non c’è mai una banalità e a casa non si ha tempo di annoiarsi”, ha dichiarato la conduttrice in un’intervista.

J-Ax le ha fatto eco così: “Il fatto che sia un programma di intrattenimento puro, con un ambiente familiare e un meccanismo che non cerca a tutti i costi il litigio e la tensione come succede da altre parti. È davvero uno show per tutta la famiglia”.

All Together Now Canale 5 | Ospiti | Giuria speciale

Nel corso delle puntate, la giuria potrà contare su molti artisti del mondo dello spettacolo. In particolare, nomi già annunciati sono Al Bano, Iva Zanicchi (attualmente impegnata con il ruolo di opinionista del Grande Fratello 16), Ron, Nek e Boomdabash (dritto da Sanremo).

All Together Now Canale 5 | I giudici

Un muro alto otto metri sovrasta una giuria composta da 100 esperti del mondo della musica. Tra questi, figurano alcuni nomi come Alma Manera, cantante con voce da soprano; Silvia Mezzanotte, ex voce dei Matia Bazar; Marco Ligabue, fratello del mitico cantante Luciano; Antonella Mosetti, che ha esordito con “Non è la Rai” e Ben DJ, conosciuto a livello internazionale.

Ancora, c’è Simona Bencini, cantante del gruppo “Dirotta su Cuba”, Davide Papasidero che ha partecipato a X Factor nel 2011, Ronnie Jones che divenne famoso in Italia con “Rock your baby” e Giulia e Silvia Provvedi, gemelle cantanti note come le Donatella.

La giuria continua. Abbiamo Luca Valenti che ha partecipato a X Factor nel 2015, Antonella Lo Coco anche a X Factor e Mietta che ha partecipato a Sanremo.

Nathalie Giannitrapani anche proviene da X Factor, Pamela Petrarolo da “Non è la Rai”, Fernando Proce è un conduttore radiofonico e Palla e Chiatta sono due YouTuber.

Samantha Fantauzzi ha partecipato ad Amici, Andrea Dianetti era nel cast di Camera Cafè, Cizco è l’inviato de Le Iene, Leonardo Monteiro ha vinto Area Sanremo 2017, Valentina Parisse si è esibita sul palco del Primo Maggio e Leonardo Decarli è un YouTuber. Infine, Timothy Cavicchini ha partecipato a The Voice.

E ancora Valentina Dallari, Ginta Biku, Giancarlo Genise, Nathalie, Marcella Ovani, le Karma B, MorenaMarangi, Sonia Addario, Alma e Rueka, Mariateresa Amato, Bido Bè, Alexa Selvaggia, Luca Buttiglieri, Brigida Cacciatore, Carmine Caiazzo, Susanna Caira, Sophia Calisti Guidotti, Irene Calvia, Benedetta Caretta, Lanfranco Carnacina, Claudia Casciaro, Sara Jane Ceccarelli, Maria Elisa Cirillo, Valeria Colombo, Beatrice De Do, Fabio2U, Mirkaccio, Claudio Di Cicco, Sherrita Duran, Valeria Farinacci, LaRomAntica.

E ancora: Jonathan Heitch, Marco Gangi, Susanna Gecchele, Anna Guerra, Valentina Gullace, Vito Iacoviello, Valeria Iaquinto, Marco Iecher, Fabio Ingrosso, Elio Irace, Ketzal, Veronica Kirchmajer, Letizia Liberati, Lucya, Maruska Starr, Marc Mari, Marika Voice, Leonardo Martera, Forlenzo Massarone, Lorenzo “Marte” Menicucci, Davide Misiano, Vincenzo Molino, Giorgio Montaldo, Daniele Moretti, Ylenia Oliviero, Serena Ottaviani, Giulio Pangi, Carlo Piazza, David Pironaci, Eleonora Puglia, Ludovica Russo, Marco Salvati.

E poi: Sara Sartini, Serena Savasta, Angelica Sepe, Serena, Valentina Shanti, Silvia Specchio, Melissa Sylla, Sunymao, Alessia Tavian, Isotta Tomazzoni, Mikele Trambusti, Gabriella Zanchi, Raffa Zanieri.

All together now Canale 5 | Streaming

Dove seguire All Together Now? Il programma va in onda su Canale 5, che trovate al tasto 5 del digitale terrestre o al 505 in versione HD. Volendo, All Together Now è disponibile anche in streaming grazie a MediasetPlay.

All Together Now parte su Canale 5 giovedì 16 maggio 2019 in prima serata.