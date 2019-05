ALL TOGETHER NOW ANTICIPAZIONI – Questa sera torna una nuova puntata di All Together Now, il programma in onda su Canale 5 con Michelle Hunziker e J-Ax.

Cosa aspettarsi da questa nuova puntata? Quali sono le anticipazioni? Vediamolo insieme.

All together now anticipazioni | Ospiti

Michelle Hunziker e J-Ax sono pronti a intrattenere ancora una volta il pubblico di Mediaset con tanta musica, concorrenti e ospiti. Quelli di giovedì 30 maggio 2019 sono due: Giovanni Vernia e Paolo Jannacci. Il primo è un comico, conosciuto soprattutto per Zelig, il secondo è un musicista.

Paolo Jannacci, figlio del musicista Enzo Jannacci (venuto a mancare nel 2013), è un noto compositore e direttore d’orchestra. Jannacci è autore anche di colonne sonore per film e spot pubblicitari e ha collaborato con diversi artisti come Ricky Tognazzi e Renato Pozzetto. Nonostante da piccolo sognasse di diventare un chirurgo, da grande ha poi seguito le orme paterne approcciandosi alla musica ed è per questo che prenderà parte ad All Together Now.

Paolo Jannacci infatti farà parte della giuria speciale per una sera, infiltrandosi nel muro insieme a Giovanni Vernia. Quest’ultimo deve il successo principalmente a Zelig. Laureato in ingegneria elettronica con il massimo dei voti, Vernia ha poi preferito la comicità iscrivendosi alla Scuola Teatrale d’Improvvisazione Comica. Arriva nella trasmissione Zelig nel 2008.

Come sempre, i concorrenti di All Together Now dovranno esibirsi sul palcoscenico davanti al “muro”, una giuria composta da 100 esponenti del mondo musicale che avranno un microfono aperto per tutta la durata della trasmissione: anche durante la performance dei concorrenti, il pubblico potrà ascoltare i commenti senza freni dei giudici.

All Together Now si conferma essere un grande successo soprattutto nella battaglia degli ascolti. Michelle Hunziker e J-Ax, entusiasti di guidare il timone di questo nuovo progetto, vi aspettano questa sera giovedì 30 maggio 2019 su Canale 5.

