“Voglio eliminare la fame di sesso nel mondo”: l’appello della pornostar Valentina Nappi | FOTO

Valentina Nappi Saverio Raimondo – La pornostar campana Valentina Nappi torna a far parlare di sé. “Se alcuni hanno l’idea di eliminare la fame nel mondo, io ho l’idea di eliminare la fame sessuale nel mondo”.

L’appello è stato lanciato durante la prima puntata del programma CNN condotto da Saverio Raimondo su Comedy Central in onda lo scorso venerdì. Per dare via alla quinta edizione della trasmissione satirica, il conduttore romano ha pensato bene di invitare una delle attrici porno più in voga del momento: la 28enne originaria di Scafati (Salerno).

La grande novità di quest’anno riguarda le interviste che non si svolgono più dietro ad una scrivania ma a bordo di una limousine diretta verso un luogo segreto. E così la Nappi ha risposto alle domande di Raimondo e non ha mancato di rilasciare alcune dichiarazioni relative al suo intento di “ripulire l’umanità dai bisogni sessuali”.

Queste le parole della pornodiva: “Il porno in sé non causa dipendenza, non è una sostanza come la morfina. In genere le persone che tendono ad essere dipendenti dal porno, sono persone che hanno problemi a socializzare o a scopare e si rifugiano nella pornografia ma potrebbero rifugiarsi anche in Uomini e Donne”.

L’intervista a Valentina Nappi si è poi conclusa con un finto matrimonio con Saverio Raimondo con tanto di bacio finale.

Qui sotto la foto:

Valentina Nappi: “Non mi piacciono i potenti, voglio fare sesso con i muratori”

“Satana è fighissimo”: dopo le dichiarazioni shock su Notre-Dame, Valentina Nappi rincara la dose