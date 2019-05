STASERA SU SKY 29 MAGGIO – PROGRAMMAZIONE – Cosa fanno stasera su Sky Cinema e Sport? Quali sono i programmi della guida tv Sky di mercoledì 29 maggio 2019? Quali film vengono trasmessi su Sky Cinema? Ci sono partite su Sky Sport? E quali documentari, serie tv e show vanno in onda?

Una serie di domande che chi è abbonato alla celebre pay-tv si pone ogni giorno. Sky, del resto, offre una vastissima programmazione: dallo sport al cinema, dai documentari alla musica e ai cartoni animati, ce n’è davvero per tutti i gusti.

Ma facciamo un po’ d’ordine: ecco la programmazione di stasera, mercoledì 29 maggio 2019 su Sky. Una guida tv Sky utile in ogni momento.

21:15 – Le ultime 24 ore

22:55 – Uno strano desiderio

Su Sky Cinema 1 questa sera Le ultime 24 ore, film made in Usa del 2017 per la regia di Brian Smrz.

La trama: Un uomo, riportato in vita dopo la sua morte, avrà 24 ore di tempo per vendicare l’assassinio di sua moglie e suo figlio.

Ecco il trailer:

Sul canale 302 del vostro decoder vi attende The Spectacular Now, un film sul tema dell’identità sessuale.

La trama: Un liceale molto arrogante si innamora di una ragazza timida e riservata. Questa unione spingerà entrambi a cambiare visione della vita.

La guida tv Sky Cinema Family (canale 304) offre Il miracolo di Berna, film ambientato nella Germania del dopoguerra del secondo conflitto mondiale e che vede Matthias vivere in una situazione familiare difficile. Le cose migliorano in occasione di un viaggio a Berna, quando il ragazzo ha l’opportunità di incontrare il proprio idolo, un famoso calciatore.

Su Cinema Collection (canale 303) viene proposto il film Scommettiamo che mi sposi, pellicola divertente e spensierata che racconta la storia di Melanie, che per ben tre volte si è ritirata dalle sue nozze all’ultimo minuto.

La trama: Armand e Leila stanno per andare a New York insieme. Ma poco prima di partire accade qualcosa di inaspettato.

Su Sky Cinema Romance va in onda Due sotto il burqua, film del 2017 scritto e diretto da Sou Abadi.

Su Sky Cinema Suspence (canale 306) stasera c’è Hereditary – Le radici del male, film horror. In seguito alla morte della matriarca della famiglia Graham, sua figlia e i suoi nipoti iniziano a scontrarsi con alcuni segreti criptici e terrificanti riguardo la propria discendenza, cercando di superare il sinistro destino che hanno ereditato.

La trama : Cinque amici vanno a trascorrere qualche giorno in una baita sul lago, ma troveranno diversi pericoli ad attenderli e ben poco relax.

La guida tv di stasera su Sky Cinema Action (canale 305) offre The Recall – L’invasione, film thriller diretto da Mauro Borrelli.

21:00 – The Recall – L’invasione

21.00 – Dopo la guerra

Su Sky Cinema Drama va in onda Dopo la guerra, film del 2017 per la regia di Annarita Zambrano. Un terrorista italiano rifugiatosi in Francia fugge con la figlia adolescente quando ne viene chiesta l’estradizione a seguito dell’omicidio di un docente universitario probabilmente ideato da lui.

Stasera su Sky 29 maggio | Guida tv Sky Cinema Comedy

21.00 – Frankenstein Junior

Su Sky Cinema Comedy va in onda Frankenstein Junior, storico film del 1974 per la regia di Mel Brooks.

Sky Sport Uno

Su Sky Sport Uno va in onda alle 20.45 lo scontro Chelsea-Arsenal. Le due squadre si affrontano nell’attesa semifinale di Europa League.

Stasera su Sky 29 maggio | Sky Uno

21:15 – 4 ristoranti Spagna – 1^TV

Sky Uno invece propone una nuova puntata della versione spagnola di 4 Ristoranti con la conduzione dello chef e presentatore Marc Ribas.