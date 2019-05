🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Stasera in tv Nemiche per la pelle Rai 1 | 29 maggio

STASERA IN TV PARTITA NEL CUORE RAI 1 – Questa sera, 29 maggio 2019, va in onda su Rai 1 Nemiche per la pelle, film con Claudia Gerini e Margherita Buy. Una pellicola del 2016 prodotta da Bianca Film e Rai Cinema.

Ma di cosa parla il film stasera in tv su Rai 1? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SU NEMICHE PER LA PELLE

I programmi di questa sera in televisione

Stasera in tv Nemiche per la pelle Rai 1 | Trama

Le due protagoniste, Lucia e Fabiola, proprio non si sopportano. Lucia è l’ex moglie di Paolo, mentre Fabiola è la seconda moglie. Le due, interpretate da Claudia Gerini e Margherita Buy, sono però costrette ad avvicinarsi a causa della prematura morte di Paolo.

A loro toccherà prendersi cura di Paolo Junior, il bambino che l’uomo ha avuto in circostanze misteriose. Difficile quindi sapere chi è la madre biologica.

Prima di morire, l’uomo si era rivolto al suo amico avvocato Stefano, nonché gestore delle finanze di Fabiola, e l’aveva incaricato di consegnare una lettera alle due donne, in caso di scomparsa prematura, per informarle di questa decisione.

Le due donne devono imparare a mettere da parte il proprio astio per prendersi cura congiuntamente del bambino. Entrambe sono così inadeguate alla maternità, non avendo mai avuto figli, e quest’improvvisa responsabilità le pone nuovamente sul piede di guerra.

Nemiche per la pelle è stato prodotto dalla collaborazione tra Bianca Film e Rai Cinema. Il film è arrivato nelle sale italiane il 14 aprile 2016 grazie alla Good Films e mercoledì 29 maggio 2019 arriva in prima serata su Rai 1.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SU NEMICHE PER LA PELLE

Stasera in tv Nemiche per la pelle Rai 1 | Trailer

Ecco il trailer ufficiale del film stasera 29 maggio 2019 in prima serata su Rai 1.