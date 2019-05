Stasera in tv 29 maggio 2019 | Film | Programmi | Oggi | Guida | Rai | Mediaset | Sky | Nemiche per la pelle | Chi l’ha visto? | Live Non è la D’Urso

Cosa c’è stasera su Sky

Ma cosa c’è stasera in tv 29 maggio 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 29 maggio 2019:

Rai 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Nemiche per la pelle

Su Rai 1 questa sera un bel film del 2016, Nemiche per la pelle, che vede come protagoniste due notissime attrici italiane, Claudia Gerini e Margherita Buy. La pellicola, in onda in prima serata, racconta la storia di due donne che si odiano a morte, Lucia e Fabiola, che hanno in comune lo stesso uomo, Paolo. Ex moglie la prima e attuale coniuge la seconda, le due saranno costrette ad avvicinarsi a seguito della morte dell’uomo.

Di seguito, il trailer:

Rai 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Boston – Caccia all’uomo

Questa sera su Rai 2 una pellicola del 2016 diretta da Peter Berg e intitolata Boston – Caccia all’uomo. Adattamento del libro Boston strong di Casey Sherman, il film racconta l’attentato alla maratona di Boston avvenuto il 15 aprile 2013. Nel cast troviamo Mark Wahlberg, Kevin Bacon, Vincent Curatola e John Goodman.

Di seguito, il trailer:

Stasera in tv 29 maggio | Rai 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:30 – Che ci faccio qui

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Torna l’appuntamento con Chi l’ha visto? per approfondire i diversi casi di cronaca. Questa sera è attesa una puntata molto particolare visto che si parlerà del caso più chiacchierato delle ultime settimane, e cioè quello che vede protagonista Pamela Prati e il fantomatico Mark Caltagirone. In particolare quello che è stato definito come l’affaire Caltagirone servirà come spunto per la conduttrice Federica Sciarelli per discutere delle truffe amorose.

Rete 4

Su Rete 4 il palinsesto di stasera prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Freedom, oltre il confine

00:00 – Borghi ritrovati – Una sfida per una nuova vita

Questa sera su Rete 4 una nuova puntata di Freedom, oltre il confine, programma condotto da Roberto Giacobbo.

Stasera in tv 29 maggio | Canale 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – Tg5

20:40 – Striscia la Notizia – La voce dell’inconsistenza

21:20 – Live Non è la D’Urso

Su Canale 5 questa sera una nuova puntata del popolare show serale condotto da Barbara D’Urso, Live non è la D’Urso. La serata si prospetta scoppiettante dato che al centro della puntata ci sarà di nuovo il caso Prati con ospite in studio Eliana Michelazzo, la sua ex manager.

Italia 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:35 – C.S.I. – Scena del crimine – Fritto dorato e menta fresca

21:25 – Scontro tra Titani

Su Italia 1 arriva Scontro tra titani, un classico del 2010 diretto da Louis Leterrier. Si tratta di un remake della pellicola del 1981 con Laurence Olivier: il film ripercorre in chiave ironica le avventure mitologiche di Perseo, l’eroe greco che per salvare la bella principessa Andromeda è costretto ad affrontare imprese di ogni genere e sconfiggere creature mostruose poste contro di lui da un capriccioso Zeus.

Di seguito, il trailer:

La 7

Stasera su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Lawrence d'Arabia

Questa sera su La7 torna un grande kolossal, il film Lawrence d'Arabia. Diretto da David Lean e vincitore di ben sette premi Oscar, il film racconta la storia del tenente inglese Thomas Edward Lawrence, che durante la prima guerra mondiale viene incaricato di osservare l'emiro Faisal. Nel cast Peter O'Toole, Anthony Quinn, Omar Sharif,Alec Guinness, José Ferrer, Arthur Kennedy e Claude Rains.

Di seguito, il trailer:

Stasera in tv 28 maggio | Tv 8

Cosa fanno stasera su Tv 8? La guida tv offre:

20:35 – UEL Road to Baku

20:45 – Chelsea – Arsenal (diretta)

Su Tv8 va in onda l'attesissima finale dell'Europa League 2018-2019. Lo scontro sarà tra Chelsea e Arsenal, entrambe squadre inglesi ed entrambi club londinesi.

Sky Cinema 1

Sky Cinema 1 offre agli abbonati un nuovo film:

21:15 – Le ultime 24 ore

22:55 – Uno strano desiderio

Le ultime 24 ore è un film statunitense del 2017 diretto da Brian Smrz che racconta la storia di un uomo che, tornato in vita dopo la sua morte, ha 24 ore di tempo per vendicarsi dell'organizzazione criminale che ha assassinato sua moglie e suo figlio.

Di seguito, il trailer:

Stasera in tv 28 maggio | Sky Uno

20:10 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:15 – 4 ristoranti Spagna

Sky Uno trasmette una nuova puntata di 4 ristoranti Spagna, il programma che rappresenta la versione catalana del 4 Ristoranti di Alessandro Borghese condotto dal celebre chef e presentatore televisivo Marc Ribas.