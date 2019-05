Quanto guadagna St3pny, lo youtuber multato per aver evaso 1 milione di euro

St3pny quanto guadagna | In questi giorni si parla molto del caso di St3pny, il celebre youtber italiano multato dalla Guardia di Finanza per avere evaso fra il 2013 e il 2018 più di un milione di euro (Qui la ricostruzione della vicenda).

St3pny nei guai per non aver pagato le tasse: il noto youtuber multato dalla Guardia di Finanza

St3pny, il cui vero nome è Stefano Lepri, vanta un canale YouTube con più di 4 milioni di utenti e 1 milione di visualizzazioni ogni giorno. La vicenda è complicata dal fatto che il lavoro dello youtuber non ha una regolamentazione chiaramente definita e St3pny si è difeso dalle accuse dichiarando: “Io ho sempre pagato le tasse in buona fede, altrimenti sarei alle Cayman in Ferrari”.

Ma quanto guadagna St3pny? Abbiamo trovato la risposta su Social Blade, un sito di affiliazione per i canali di YouTube in grado di calcolare i probabili guadagni degli youtubers italiani e stranieri sulla base delle visualizzazioni.

Quello di St3pny è il secondo canale YouTube italiano per visualizzazioni. Secondo Social Blade, il suo guadagno annuo può oscillare dai 204 mila euro a oltre 3 milioni di euro. Al mese, St3pny dovrebbe perciò guadagnare dai 17 mila ai 273 mila euro.

