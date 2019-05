St3pny chi è | Stefano Lepri | Youtuber | Fortnite | Instagram | Multa finanza

ST3PNY CHI È – È finito nell’occhio del ciclone dopo la notizia della multa inflittagli dalla Guardia di finanza nell’ambito di un’indagine che ha accertato un’evasione fiscale per circa un milione di euro. Guadagni, che provengono dalla sua attività sul web, che l’agenzia di pubblicità che li gestiva non avrebbe quindi adeguatamente inquadrato.

Ma chi frequenta il mondo del web – e soprattutto quello di Youtube – conosce benissimo chi è St3pny, famosissimo youtuber toscano che in pochi anni ha raggiunto una fama incredibile in tutta Italia. Tutto grazie ai suoi video, che lo hanno reso una autentica star dei videogiochi e che hanno portato il suo canale Youtube alla cifra monstre di 3,7 milioni di iscritti (e oltre 2 milioni su Instagram).

Ma chi è St3pny, alias Stefano Lepri? Come è diventato famoso? Cosa fa nei suoi video? Quanti anni ha? Di seguito, tutto quello che c’è da sapere su di lui.

St3pny chi è | Età dello youtuber

St3pny, o Stefano Lepri, è un ragazzo nato a Fiesola, in Toscana, in provincia di Firenze. La sua data di nascita è 11 giugno 1994. Da qualche tempo, però, lo youtuber vive e lavora a Milano.

St3pny dunque è davvero giovanissimo: ma nonostante la carta di identità, in pochi anni è riuscito a costruire un vero e proprio business. Facendo diventare quella che inizialmente era una semplice passione in un vero e proprio lavoro. Che coinvolge e appassiona milioni di persone, che seguono lo youtuber su tutti i suoi account.

St3pny chi è | La sua storia | Youtuber da Call of Duty a Fortnite

Come già anticipato, è con i videogiochi che Stepny costruisce tutta la sua fortuna. Fin da piccolo, infatti, inizia a giocare online su tutti i tipi di console.

Il vero battesimo di fuoco, tanto col mondo del gaming quanto con quello di Youtube, avviene però intorno al 2009, quando Stefano Lepri si appassiona profondamente al videogame Call of Duty – World of War.

In poco tempo, infatti, St3pny diventa uno dei giocatori più preparati in tutta Italia. Una passione, quella per Call of Duty, che continua a coltivare anche quando escono i capitoli successivi, come Modern Warfare 2.

Nasce in questo momento l’idea di aprire un canale Youtube dedicato ai video su Call of Duty. Nasce così il canale TheM200State, la prima palestra di Stepny nel mondo di Youtube. In poco tempo la sua celebrità cresce, insieme alla voglia di creare un account ufficiale: St3pny.

Da Call of Duty, Stefano Lepri si sposta poi anche su altri videogiochi: Minecraft, Resident Evil, Diablo e in tempi recenti Fortnite.

Per ognuno di questi videogame, Stepny pubblica video con i walkthrough, i trucchi, i segreti, le curiosità. E il successo è immediato, al punto da fargli guadagnare anche la chiamata di #SocialFace, il reality di Sky Uno dedicato alle star del web.

St3pny chi è | Social

Stepny, come impone il suo stesso lavoro, è molto presente sui social network. Il suo canale Youtube vanta 3,7 milioni di iscritti, mentre il suo account Instagram ne ha oltre 2 milioni.

Ma non è finita qui. Esiste anche un account Facebook di Stepny, con oltre 200 mila fan, che però è aggiornato al 2018.

St3pny chi è | La storia della multa

Il 29 maggio 2019 è circolata la notizia della multa inflitta dalla Guardia di finanza a Stefano Lepri, accusato di aver evaso tra il 2013 e il 2018 ricavi per oltre 600 mila euro e di non aver versato l’Iva per oltre 400 mila euro.

Un reato molto grave, dal quale Stepny è uscito solo con una multa perché, come spiegato dagli stessi finanzieri, è emersa una sua condotta non dolosa. Il ragazzo infatti, che come detto esercita la sua attività di youtuber in modo professionale, ha affidato la gestione dei ricavi dei suoi video a un’agenzia pubblicitaria, che lo pagava per ogni video pubblicato.

Non esiste però ancora, in Italia, una figura professionale (e una partita Iva) che possa disciplinare questo tipo di attività. Ecco perché St3pny se l’è cavata solo con una multa, nonostante il totale di proventi in nero fosse altissimo.

St3pny chi è | Vita privata | Fidanzata

Ma St3pny è fidanzato? Assolutamente sì. Dopo una lunga storia con Marina Banfi (altro volto noto dei video del web) finita nel 2018, il famoso youtuber ha trovato un’altra ragazza.

Stiamo parlando di Sofia Nencini, ragazza toscana classe 1998 che vive e lavora a Firenze in un centro estetico. I due sembrano molto affiatati e sui social pubblicano moltissime foto insieme.