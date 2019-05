Reddito di cittadinanza calendario pagamenti | Ricarica | Accredito carta

REDDITO DI CITTADINANZA CALENDARIO PAGAMENTI – NEWS – A due mesi dall’entrata in vigore effettiva – e quindi dalle prime ricariche alla platea dei beneficiari – del reddito di cittadinanza, sono tanti gli utenti che vanno alla ricerca del calendario dei pagamenti del sussidio.

Un documento utile per conoscere in anticipo il giorno in cui verrà erogato il reddito sulla apposita card di Poste italiane, in modo da organizzarsi per tempo per eventuali spese. Eppure, proprio Poste italiane non ha ancora pubblicato un calendario ufficiale del reddito di cittadinanza.

Ciò che si sa è che, in questa fase, la data di erogazione del sussidio è prevista intorno agli ultimi giorni del mese.

Per quanto riguarda maggio, ad esempio, l’accredito (il secondo dall’entrata in vigore del reddito di cittadinanza) per chi ha presentato domanda entro il 31 marzo è stato disposto per il 27 maggio. Il che significa, considerando che ci vogliono sempre alcuni giorni lavorativi perché i soldi siano effettivamente a disposizione sulla card, che se ne parla almeno per il 30 maggio, o addirittura per i primi di giugno.

La speranza per tutti i beneficiari del reddito di cittadinanza, dunque, è che ben presto venga pubblicato da Poste italiane un calendario ufficiale dei pagamenti. A prescindere dal giorno effettivo di erogazione, infatti, per gli utenti è importante che l’accredito sulla card avvenga sempre nello stesso giorno del mese. Per poter gestire al meglio i fondi ed evitare di non riuscire a spendere il sussidio.

Ricordiamo, infatti, che i soldi del sussidio vanno spesi entro il mese successivo all’erogazione. Altrimenti vengono tagliati del 20 per cento.

