PRIME PAGINE QUOTIDIANI OGGI 29 MAGGIO – Di seguito i titoli e le notizie sulle prime pagine dei quotidiani italiani di oggi, mercoledì 29 maggio 2019. I principali giornali nazionali raccontano oggi le fratture interne del Movimento 5 Stelle dopo la batosta elettorale delle Europee. In crisi la leadership di Luigi Di Maio. C’è chi chiede una riduzione dei suoi incarichi. Intanto Matteo Salvini rilancia sulle proposte della Lega e annuncia una flat tax da 30 miliardi di euro.

Corriere della Sera: “Assedio a Di Maio nei 5 Stelle. ‘Troppi incarichi’. Salvini: piano da 30 miliardi per la flat tax. Il leader M5S pronto a chiedere una nuova fiducia ai suoi”

La Repubblica: “Europa, l’italia è già all’angolo. Battaglia tra Macron e Merkel sulla presidenza della Commissione. L’affondo di Salvini isola Roma. Juncker: ecco la lettera che contesta i vostri debiti. Tempesta 5S, Di Maio: sì a referendum sul mio ruolo”.

La Stampa: “Conte a Salvini: confronto o crisi. I 5 Stelle dimezzano Di Maio. Il leader grillino dovrà rinunciare a un ministero. Giorgetti (Lega): dieci giorni per evitare il peggio”

Il Messaggero: “M5S mette Di Maio sotto tutela. Processo al leader sconfitto, ipotesi di un voto su Rousseau. Casaleggio: ritroviamo l’identità. Salvini rilancia flat tax per imprese e famiglie. Ma Palazzo Chigi: ‘Non ci sono le coperture'”

Il Sole 24 Ore: “Salvini detta l’agenda: flat tax da 30 miliardi. Fronda M5S su Di Maio”

Il Resto del Carlino: “Lega-M5S, la tregua è già finita. Salvini rilancia la flat tax, Conte frena. E ora incombe il caso Rixi”

Il Mattino: “Rivolta M5S, Di Maio in bilico. Dopo la debacle il leader finisce sotto tutela. Dimissioni, l’ipotesi del voto su Rousseau. Salvini accelera sulla flat tax e blinda Rixi: resterà. Conte: non mi sento commissariato”

Il Gazzettino: “M5S nel caos, governo bloccato. Di Maio sotto processo: ipotesi referendum in rete. Casaleggio: ‘Ritrovare l’identità’. Salvini rilancia: flat tax”

Il Fatto Quotidiano: “Conte: accordo Salvini-Di Maio o subito a casa. Il premier non continuerà a tutti i costi sotto il ricatto leghista quotidiano. Il capo M5S medita le dimissioni”

Il Manifesto: “La Casaleggio dissociati. ‘Gli incarichi vanno messi a disposizione’, il vicecapogruppo 5 Stelle al Senato si dimette, ma il messaggio è per Di Maio. Dopo la batosta elettorale il leader grillino è sotto attacco, anche Paragone non risparmia colpi. L’assemblea di oggi si preannuncia infuocata”

Il Giornale: “Riparte la guerra gialloverde. Di Maio commissariato. Salvini muove e dà scacco. Il M5S silura il leader, il leghista lo sfida: ‘Rixi resta anche se condannato’. Berlusconi in Europa: missione ‘super-mediatore'”

Libero: “Governo in coma vegetativo. M5S impaurito blocca i lavori. Salvini insiste: ora flat tax e trattativa con la Ue per evitare rogne. Ma Conte non è più in grado di operare. 5 Stelle dilaniati, è impossibile ripartire. Tocca decidere chi stacca la spina”

Il Tempo: “Di Maio offre la Tav per salvarsi. Giravolta in arrivo. Salvini va in pressing su giustizia, infrastrutture e taglio delle tasse. Pur di evitare la crisi di governo, Giggino sarà costretto a cedere. A partire dall’Alta Velocità”

La Verità: “Flat tax da 30 miliardi in faccia alla Ue. Per difendere le poltrone, Mosovici & C. tornano a gettare benzina sul fuoco: solo 48 ore al governo per rispondere alla lettera sui conti e nuove sanzioni già pronte. Ma il vicepremier leghista tira dritto e cala il suo asso. Nel M5S Di Maio finisce sotto processo”

Il Foglio: “I popcorn possono salvare l’Italia dai populisti”

Il Dubbio: “La fronda nei 5 Stelle. Processo a Di Maio: ‘No alla leadership unica’”

Il Secolo XIX: “5 Stelle, Di Maio nel mirino. Con la Lega scintille sul caso Rixi”

La Gazzetta del Mezzogiorno: “Salvini ricomincia da tre”

La Notizia: “Conte cuce e Salvini scuce. Così l’Italia rischia di non toccare palla a Bruxelles”

Avvenire: “Incasso e rilancio”

L’Osservatore Romano: “Un piano comune per la sopravvivenza del pianeta”

La Gazzetta dello Sport: ” Parla per la prima volta l’ad del Milan Gazidis: ‘Punto su Maldini'”

Corriere dello Sport: “Agnelli da Sarri. Alle 21 la finale di Europa League con uno spettatore ‘interessato'”

Tuttosport: “Sarri si gioca la Juve”