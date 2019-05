Previsioni meteo oggi 29 maggio 2019 | Temperature | Mari | Venti | Italia

PREVISIONI METEO OGGI 29 MAGGIO 2019 – Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni meteo a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il meteo di oggi in Italia? Quali sono le previsioni del tempo? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, mercoledì 29 maggio 2019:

Previsioni meteo oggi 29 maggio 2019 | NORD

Molte nubi su triveneto, Emilia Romagna e Lombardia. Durante la mattina precipitazioni diffuse, localmente di forte intensità, sui settori meridionali di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Parzialmente nuvoloso altrove con annuvolamenti più consistenti su Levante ligure associati a rovesci sparsi. Nel pomeriggio generale miglioramento eccezion fatta per la Romagna dove insisteranno precipitazioni, in particolare a ridosso dell’appennino.

CENTRO E SARDEGNA

Nuvolosità irregolare a tratti intensa con isolati piovaschi sulla Sardegna. Ampi rasserenamenti in serata. Molte nubi invece su Toscana, Umbria, Marche e Lazio con precipitazioni sparse. Nel corso del pomeriggio miglioramenti sulle aree tirreniche e Umbria. Precipitazioni invece sulle coste abruzzesi.

SUD E SICILIA

Al sud Italia addensamenti compatti lungo le aree tirreniche con precipitazioni sparse in attenuazione nel pomeriggio. Poco nuvoloso altrove.

Previsioni meteo oggi mercoledì 29 maggio 2019 | TEMPERATURE

Temperature minime in calo al Nord, Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio. Stazionarie altrove.

Massime in diminuzione sulle regioni settentrionali, al centro e su Molise ed Emilia Romagna. In lieve aumento sulla Calabria.

VENTI

Da moderati a forti di maestrale sulla Sardegna. Da moderati a localmente forti settentrionali su Liguria di levante. Moderati occidentali sul centro. Rinforzi sull’appennino.

Da deboli moderati nord-orientali lungo le coste adriatiche settentrionali. Deboli settentrionali sul restante nord con rinforzi sulle aree appenniniche.

MARI

Molto mosso il mare di Sardegna con moto ondoso in aumento. Molto mossi il canale di Sardegna e il Tirreno Centro Settentrionale. Mossi i restanti bacini con moto ondoso in aumento.